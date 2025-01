Przepisy unijne dają poszczególnym państwom swobodę w tworzeniu znaków drogowych, w Europie nie obowiązuje jeden standard oznakowania. Każdy kraj dostosowuje przepisy ruchu drogowego, a co za tym idzie, również oznakowanie drogowe do swoich potrzeb. Wyjeżdżając za granicę, nawet do krajów sąsiadujących z Polską, można się więc czasem zdziwić i wprawić w zakłopotanie.

Co oznacza znak, w którym auto wjeżdża w poziome linie

Widoczny na zdjęciu otwierającym tego artykułu znak zdaje się symbolizować coś, co “pochłania” pojazdy i to w pewnym stopniu oddaje jego przesłanie. Znak P-33 pojawia się w miejscach, gdzie warunki atmosferyczne, takie jak mgła, dym, deszcz czy śnieg, mogą znacznie ograniczać widoczność. W takich sytuacjach ocena odległości i prędkości innych pojazdów staje się trudniejsza, co wymaga większej ostrożności i dostosowania prędkości do aktualnych utrudnień na drodze.

Zaleca się zredukowanie prędkości poniżej dopuszczalnego limitu, pamiętając, że określona prędkość maksymalna jest bezpieczna tylko w idealnych warunkach. Opisywany znak ostrzega, że na danym odcinku droga może być daleka od optymalnych warunków. Szczególną uwagę należy poświęcić pieszym, którzy w takich okolicznościach stają się mniej widoczni. Sami piesi powinni być świadomi swojego ograniczonego bezpieczeństwa w trudnych warunkach pogodowych i nosić elementy odblaskowe, które mogą znacząco poprawić ich widoczność i ochronę na drodze.

Znak P-33 jazda we mgle w Polsce

Znaku P-33 nie zobaczmy w naszym kraju. Nie mamy też jego bezpośredniego odpowiednika. U nas stosuje się znak A-30 - żółty trójkąt z wykrzyknikiem, oznaczający "inne niebezpieczeństwo". Towarzyszy mu tabliczka z symbolem lub słownym określeniem występującego w danym miejscu zagrożenia.

Jazdy we mgle. Jakie światła?

Warto również pamiętać, że zgodnie z przepisami, w przypadku ograniczonej przejrzystości powietrza należy włączyć światła mijania. Jazda na światłach dziennych w takich warunkach jest niebezpieczna i może skutkować mandatem. Wynika to z faktu, że przy światłach dziennych tylne lampy pojazdu są zazwyczaj wyłączone, co zwiększa ryzyko kolizji, np. najechania przez inny pojazd.

Jazda we mgle wymaga dostosowania prędkości do pogorszonych warunków. Jeśli widoczność jest niższa niż 50 metrów powinniśmy włączyć światła przeciwmgłowe 123RF/PICSEL

Użycie tylnych świateł przeciwmgłowych jest ściśle regulowane przepisami zawartymi w art. 30 Prawa o ruchu drogowym. Można z nich korzystać wyłącznie w warunkach, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów. Choć ocena tej odległości bywa trudna, za punkt odniesienia można przyjąć bardzo gęstą mgłę lub intensywne opady deszczu, które znacząco ograniczają widoczność na drodze.

Z kolei przednie światła przeciwmgielne nie są obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu. Można je włączać jedynie w sytuacjach ograniczonej przejrzystości powietrza, takich jak gęsta mgła, intensywny deszcz czy opady śniegu, zwykle w połączeniu ze światłami mijania. W przeciwieństwie do tylnych świateł przeciwmgłowych, ich użycie nie jest jednoznacznie uregulowane przepisami, choć istnieją wyjątki. Przykładowo, przednie światła przeciwmgielne mogą być wykorzystywane nocą – od zmierzchu do świtu – na drogach o krętym przebiegu oznaczonych odpowiednimi znakami, co podnosi bezpieczeństwo w takich warunkach.

Ile wynosi mandat za jazdę na niewłaściwych światłach?

Właściwe używanie oświetlenia nie tylko gwarantuje nam poprawę bezpieczeństwa, ale także chroni przed mandatem. Prawo przewiduje kilka sytuacji, w których można zostać karę za niewłaściwe światła.

jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu - 300 PLN, 4 punkty karne,

jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu - 100 PLN, 2 punkty karne,

jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej - 100 PLN,

jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory - 200 PLN, 4 punkty karne,

nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności - 150-300 PLN, 2 punkty karne.

