Od kursanta oczekuje się wyłącznie pamięciowego opanowywania treści teoretycznych, ale nie kształtuje właściwych postaw przyszłego kierowcy. Konsekwencją tego jest przygotowywanie kandydatów wyłącznie do posiadania umiejętności zdania egzaminu. Kandydaci na kierowców bardziej niż na tym, by nauczyć się jeździć, uczą się zdawać egzamin. Odpowiedzi na pytania uczą się na pamięć, a nie na zrozumienie, a manewrów na placu manewrowym - tak, by nauczyć się pokonywania przeszkód konkretnym modelem auta, którym zdają egzamin, a nie by zrozumieć zasady poruszania się.