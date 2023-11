Nowe zasady egzaminów na prawo jazdy. Musi być drożej

Spis treści: 01 Nowelizacja w sprawie egzaminów na prawo jazdy

Dotychczas egzamin praktyczny - mowa o części odbywającej się w ruchu drogowym na prawo jazdy wyglądał tak, że kandydat na kierowcę (egzaminowany) poruszał się w ruchu ulicznym na jednośladzie, wykonując polecenia egzaminatora wydawane przez system komunikacji. Egzaminator z kolei zwykle podążał za egzaminowanym prowadząc samochód i weryfikując umiejętności egzaminowanego.

Ministerstwo infrastruktury, za sugestiami zewnętrznymi zauważyło jednak, że taka sytuacja nie jest do końca bezpieczna - egzaminator musi bowiem cechować się duża podzielnością uwagi - musi nie tylko skupić się na sytuacji na drodze i bezpiecznie prowadzić pojazd, ale jednocześnie obserwować egzaminowego, wydawać mu polecenia i kontrolować, czy poprawnie wykonuje zadania egzaminacyjne.

Nowelizacja w sprawie egzaminów na prawo jazdy

W związku z tym pod koniec sierpnia wprowadzono nowelizację w rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, mające na celu zredukowanie tego ryzyka. Niewielkie zmiany dotyczą między innymi sposobu uzyskiwania uprawnień egzaminatora, a także sposobu przerywania egzaminu w razie niepoprawnego wykonania zadań przez egzaminowanego. W rozporządzeniu znajdujemy też zapis, który mówi o tym, że egzaminator sprawdzający kompetencje kandydata na kierowcę kategorii A, A1, A2 i AM nie powinien być jednocześni kierowcą i egzaminatorem - ma skupić się wyłącznie na komunikacji z egzaminowanym, wydawaniu poleceń i sprawdzaniu poprawności wykonania zadań. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024.

To oznacza, że w przyszłości egzaminator nie będzie mógł jednocześnie prowadzić samochodu i egzaminować kandydatów na kierowców, co w domyśle prowadzi do tego, że w pojeździe jadącym za egzaminowanym będzie musiało znajdować się dwóch egzaminatorów, prowadzący egzamin i nadzorujący.

W ten sposób egzaminator prowadzący egzamin będzie mógł w 100% skupić się na przebiegu egzaminu, zamiast podzielenia uwagi na prowadzenie samochodu i egzaminowanie.

Zdjęcie Egzamin na prawo jazdy kategorii A ma być droższy / Robert Stachnik / Reporter

Ten pomysł wyjątkowo nie spodobał się przedstawicielom ośrodków WORD, którzy zaznaczają, że zmiany zostały wprowadzone bez żadnej konsultacji. Powodem niezadowolenia z pewnością są dodatkowe koszty (konieczność zaangażowania drugiego egzaminatora), a także dodatkowe komplikacje wynikające z ilości, a raczej niedoborów egzaminatorów na prawo jazdy. Oznacza to, że mniej pieniędzy trafi do kasy ośrodków egzaminacyjnych. Jednym z rozwiązań aby temu zapobiec, jest podniesienie kosztu egzaminu na motocykl.

Według informacji płynących z Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, przedstawiciele stowarzyszenia przygotowują wniosek o wycofanie powyższych zmian. Obecnie egzaminy na motocyklowe paro jazdy nie są przeprowadzane ze względu na złe warunki drogowe - sezon motocyklowy się skończył - a kolejne będą planowane dopiero wiosną przyszłego roku. Wciąż jest więc czas na ewentualne korekty w rozporządzeniu.