Czy trzeba mieć prawo jazdy, żeby jeździć skuterem?

Skuter to idealny sposób na przemieszczanie się w miejskich korkach. Jest bardzo mobilny, a do tego oszczędny - co jest ważną kwestią przy aktualnych cenach na stacjach paliw. Przeciętny motorower zużywa zwykle około 3 litrów benzyny na 100 kilometrów.

Skuter, czyli motorower

Skuter to w świetle prawa po prostu motorower. Zgodnie z definicją prawną, motorower może być pojazdem jedno- lub wielośladowym, wyposażonym w silnik spalinowy, którego pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3. Alternatywnie może być zasilany silnikiem elektrycznym, którego moc nie przekracza 4 kW. Jednak w obu przypadkach maksymalna prędkość pojazdu nie może przekraczać 45 km/h.

Jazda skuterem bez prawa jazdy - to możliwe?

Motorowery i skutery można prowadzić bez prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A, ale dotyczy to tylko osób, które mają ukończone 18 lat i uzyskały pełnoletność przed 19 stycznia 2013 roku. Takie osoby mają prawo do poruszania się motorowerem bez prawa jazdy. Osoby urodzone później muszą zdobyć odpowiednie uprawnienia do jazdy.

Zamieszanie wynika z przepisów, które do 18 stycznia 2013 roku traktowały motorower identycznie jak rower - osoba, która ukończyła 18 lat mogła poruszać się takim pojazdem po drogach publicznych bez dodatkowych uprawnień.

Od 19 stycznia 2013 roku zaczęły obowiązywać przepisy, które wymagają posiadania prawa jazdy co najmniej kat. AM (dostępne od 14. roku życia), żeby poruszać się takim jednośladem.

Prawo jazdy kat. AM

Żeby móc legalnie prowadzić motorower, trzeba zdać egzamin na prawo jazdy kategorii AM. Można do niego przystąpić po ukończeniu kursu składającego się z 10 godzin wykładów obejmujących:

przepisy ruchu drogowego,

poznawanie znaków i sygnałów drogowych,

pierwsza pomoc,

obsługa pojazdu.

Po teorii trzeba zaliczyć 10 godzin zajęć praktycznych, które obejmują m.in.:

ruszanie z miejsca,

slalom (szybki i wolny),

jazda na wzniesieniu,

hamowanie,

utrzymywanie właściwej pozycji na motorowerze,

odpowiednie posługiwanie się różnymi mechanizmami,

jazda w ruchu miejskim.

Jeśli kandydat na kierowcę nie jest pełnoletni, musi mieć ze sobą zgodę rodzica lub opiekuna.

Prawo jazdy kat. B a jazda skuterem

Osoba dorosła, która posiada już prawo jazdy innej kategorii, np. kat. B, nie musi uzyskiwać dodatkowego uprawnienia do kierowania motorowerem (skuterem). Jeśli takie uprawnienia ma od przynajmniej trzech lat, może prowadzić nawet motocykl o pojemności do 125 cm3.

Jednak moc takiego pojazdu nie może przekraczać 15 KM, a stosunek mocy do masy własnej nie może być większy niż 0,1 kw/kg.