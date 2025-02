Większość kierowców zna zasady, że znak B-33 obowiązuje do najbliższego skrzyżowania (o ile przecięcie dróg faktycznie jest skrzyżowaniem według przepisów) oraz do odwołania go przez znak B-44 (“koniec ograniczenia prędkości”). To oczywiście prawda, ale w niektórych wypadkach łatwo można przeoczyć także inne zastosowanie tego znaku oraz to, że nadal obowiązuje. Chodzi o sytuację, gdy umieszczono go pod znakiem D-42 (“teren zabudowany”) lub pod zieloną tablicą E-17a (“miejscowość”).