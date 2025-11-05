Spis treści: Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu? Jakich przedmiotów nie wolno przewozić w samochodzie? Nielegalne modyfikacje i dodatkowe wyposażenie auta

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu?

Kodeks drogowy jasno określa, co każdy kierowca musi mieć w samochodzie. Lista jest krótka, ale absolutnie obowiązkowa. Za brak któregoś z elementów podczas kontroli drogowej można dostać mandat.

Obowiązkowe wyposażenie to:

trójkąt ostrzegawczy,

gaśnica.

W przeciwieństwie do niektórych krajów europejskich, w Polsce nie trzeba wozić apteczki, kamizelki odblaskowej czy zapasowego kompletu żarówek. Wymogi są więc stosunkowo łagodne.

Jakich przedmiotów nie wolno przewozić w samochodzie?

Prawo o ruchu drogowym przewiduje również sankcje za przewożenie przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie. Policjant podczas kontroli ma prawo nie tylko wystawić mandat, ale też zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu.

Chodzi przede wszystkim o przedmioty potencjalnie niebezpieczne - takie, które przy gwałtownym hamowaniu mogą spowodować obrażenia. Na liście znajdują się m.in.:

siekiery,

maczety,

kije bejsbolowe.

Nie ma znaczenia, czy znajdują się w kabinie, czy w bagażniku. Przewożenie takiego wyposażenia trzeba sensownie uzasadnić. Siekiera w drodze na działkę to jedno, ale zestaw maczet podczas rodzinnego wyjazdu nad jezioro to zupełnie inna historia.

Warto podkreślić, że przepisy nie zawierają zamkniętej listy zakazanych przedmiotów. Decydujące znaczenie ma ocena funkcjonariusza - jeśli uzna on, że dany przedmiot (np. niezabezpieczona siekiera w kabinie) stanowi potencjalne zagrożenie, może podjąć interwencję, w tym zatrzymać dowód rejestracyjny lub nałożyć mandat.

Podstawą prawną takiej decyzji może być art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym:

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób w nim jadących lub innych uczestników ruchu.

Oznacza to, że nie tyle sam fakt przewożenia np. siekiery jest zakazany, co sposób jej transportu i uzasadnienie jej obecności w pojeździe. Luzem przewożony, niezabezpieczony przedmiot może zostać uznany za niebezpieczny, nawet jeśli znajduje się w bagażniku.

Nielegalne modyfikacje i dodatkowe wyposażenie auta

Osobną kategorią są elementy montowane w aucie niezgodnie z przepisami. Kierowca musi liczyć się z konsekwencjami, jeśli pojazd:

emituje zbyt dużo spalin (np. z powodu przerobionego wydechu),

ma niehomologowane światła do jazdy dziennej,

został wyposażony w LED-y typu retrofit bez homologacji (np. w reflektorach H7 czy H4),

ma zamontowane nielegalne sygnały dźwiękowe lub świetlne,

upodabnia się konstrukcyjnie do pojazdu uprzywilejowanego (np. jak radiowóz lub ambulans).

W takich przypadkach policjant może nie tylko ukarać mandatem, ale również zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować auto na badanie techniczne. Zakazane są także urządzenia zakłócające pomiary prędkości, tzw. antyradary. Co ciekawe, samo ich posiadanie nie jest karane, o ile są wyłączone i zapakowane.

Przepisy drogowe nie tylko określają, co musisz mieć w aucie, ale też czego mieć nie wolno. Nawet niewielkie modyfikacje czy przewożenie nietypowych przedmiotów może skończyć się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i koniecznością przejścia dodatkowych badań technicznych. Warto o tym pamiętać, zanim wyruszysz w trasę.

