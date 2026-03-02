Włączasz kierunkowskaz na pierwszeństwie łamanym? Podstawowy błąd kierowców

Spis treści: Co to jest skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym? Jak używać kierunkowskazów na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym? Jaki mandat za złe użycie kierunkowskazów

Co to jest skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym?

Pierwszeństwo łamane to umowne określenie na skrzyżowanie, na którym droga z pierwszeństwem przebiega inaczej niż na wprost. Takie skrzyżowanie można rozpoznać dzięki znakom D-1 lub A-7 oraz tablicy pomocniczej T-6.

Droga z pierwszeństwem może więc w takim przypadku skręcać w lewo lub w prawo, zaś droga na wprost jest już drogą podporządkowaną. Podobnie inne drogi, które mogą przylegać do tego skrzyżowania - dokładna organizacja ruchu jest rozrysowana na wspomnianym już znaku T-6.

Jak używać kierunkowskazów na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym?

Warto pamiętać, że na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym należy poruszać się tak samo jak na każdym innym skrzyżowaniu, bez względu na to, jak przebiega droga z pierwszeństwem. Zasada prosta, ale wielu kierowcom sprawia problemy.

Nie brakuje bowiem osób, które błędnie interpretuje przepisy twierdząc, że jadąc zgodnie z pierwszeństwem nie trzeba sygnalizować skrętu. Stosując tu podobną logikę jak na łuku drogi - fakt, że skręcają kierownicą, nie oznacza, że muszą włączyć kierunkowskaz. Jest to jednak zupełnie nietrafiona analogia.

Idąc tym tropem myślenia popełniają zwykle jeszcze jeden błąd - jeśli na skrzyżowaniu, w którym droga z pierwszeństwem skręca w prawo, to jadąc prosto włączają lewy kierunkowskaz. Dlaczego? Według ich logiki "wyłamując się" z drogi z pierwszeństwem podążającej w prawo, kierują się na lewo od niej - stąd lewy kierunkowskaz.

Tymczasem na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym stosujemy kierunkowskazy dokładnie tak, jak na każdym innym skrzyżowaniu, a więc zgodnie z art. 22.5 Prawa o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Poruszając się na wprost nie zmieniamy kierunku jazdy, zaś skręcając w lewo i w prawo na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym zmieniamy, nawet jeśli ten manewr oznacza pozostanie na drodze z pierwszeństwem. Warto o tym pamiętać, ale także znać błędne interpretacje przepisów, powszechne wśród kierowców. Dzięki temu będziemy przygotowani na ich złe sygnalizowanie manewru oraz na ich błędne odczytywanie naszych zamiarów.

Jaki mandat za złe użycie kierunkowskazów

Błędne sygnalizowanie manewru podczas przejazdu przez skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym powoduje, że inne osoby muszą zachowywać ograniczone zaufanie, żeby nie doprowadzić do niebezpieczeństwa lub kolizji. Nieprawidłowe używanie kierunkowskazu jest wykroczeniem, za które według taryfikatora grozi mandat w wysokości 200 zł.

