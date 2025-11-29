Spis treści: Kiedy można wyprzedzić rowerzystę na podwójnej ciągłej? Wyprzedzanie rowerzysty na drodze z poboczem Wyprzedzanie rowerzysty na zakazie wyprzedzania

Kwestię korzystania z linii ciągłej reguluje Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Konkretnie § 86 pkt. 5, który określa jednoznacznie:

Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków, w których najechanie lub przekroczenie linii ciągłej mogłoby być dozwolone. Zgodnie z przepisami takiego manewru wykonać po prostu nie wolno, nawet w przypadku wyprzedzania rowerzysty.

Kiedy można wyprzedzić rowerzystę na podwójnej ciągłej?

Teoretycznie jest to możliwe. Moglibyśmy to zrobić, jeśli pas ruchu byłby na tyle szeroki, by pozwalał na utrzymanie wymaganego przepisami dystansu 1 metra od rowerzysty i jednocześnie nie zmusiłby nas do najechania na linię. W praktyce oznaczałoby to, że pas ruchu musiałby mieć co najmniej 3,5 metra szerokości. Takie pasy spotyka się na autostradach i drogach ekspresowych, a tam rowerzystom jeździć nie wolno.

Przy okazji kwestii wyprzedzania rowerzystów warto podkreślić, że nie wolno tego robić bez zachowania bezpiecznej odległości. Przepisy określają, że minimalny dystans, jaki musi dzielić pojazd od rowerzysty to 1 metr. Zaleca się jednak, by było to conajmniej 1,5 metra.

Wyprzedzanie rowerzysty na drodze z poboczem

Drugim wartym przypomnienia wymogiem przepisów jest obowiązek nakładany na rowerzystów w przypadku dróg z poboczami. Art. 16 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi: Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

Wyprzedzanie rowerzysty na zakazie wyprzedzania

Co jeśli trafimy na rowerzystę na odcinku na którym obowiązuje zakaz wyprzedzania? Jeśli oś jezdni w tym miejscu wyznacza linia ciągła - nie możemy go wyprzedzić jeśli oznaczałoby to konieczność jej przekroczenia. Ale jeśli pasy ruchu rozdziela linia przerywana - wyprzedzanie rowerzysty, nawet wymagające jej przekroczenia, jest dozwolone. Znak B-25 "zakaz wyprzedzania" zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Rower nie jest pojazdem silnikowym, więc zakaz wyprzedzania jego nie dotyczy.

