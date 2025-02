Kategoria B pozwala także na holowanie przyczepy cięższej niż lekka, ale wtedy DMC całego zestawu nie może przekraczać 3500 kg. W takim przypadku przyczepa musi być wyposażona w hamulec najazdowy. To wystarcza do transportu podstawowych sprzętów, jednak często staje się niewystarczające przy większych potrzebach transportowych.

Właśnie tu do gry wchodzi kod 96. Jest to specjalne uprawnienie wpisywane do dokumentu prawa jazdy, które umożliwia kierowcy prowadzenie zestawu pojazdów o łącznej masie do 4,25 tony, nawet jeśli holujemy przyczepę inną niż lekka (czyli przekraczającą 750 kg).