Podobnie jest z nowoczesnymi samochodami, które mogą same korygować czas, korzystając z połączenia internetowego, danych z satelitów lub na podstawie informacji ze stacji radiowych. Jeśli pojazd sam nie przestawił godziny, trzeba odpowiedniej opcji poszukać na centralnym ekranie, wchodząc do ustawień samochodu lub ustawień systemu i wybierając opcję, nazwaną zwykle "Data i godzina".

Inaczej wygląda to w modelach, które nie mają centralnego ekranu lub zegarek jest umieszczony w innym miejscu. Jeżeli ma on swoje wydzielone miejsce na desce rozdzielczej, to powinniście przy nim znaleźć dwa przyciski, pozwalające na łatwą i szybką zmianę ustawienia godziny.

Część samochodów wyświetla godzinę na ekranie komputera pokładowego, co zwykle wymaga wejścia do jego menu i wyszukania odpowiedniej opcji, aby ustawić zegarek. W starszych samochodach z centralnym ekranem, zwykle był on zupełnie osobną jednostką, nie współpracującą z innymi systemami pojazdu. Oznacza to, że jeśli godzina była wyświetlana zarówno na nim, jak i w zestawie zegarów, to czas trzeba zmieniać w obu tych miejscach osobno.