Google Maps offline. Funkcja, o której wielu kierowców nie wie

Google Maps to jedna z najpopularniejszych aplikacji nawigacyjnych na świecie. Według danych firmy z usługi korzysta około 2 mld użytkowników miesięcznie. Aplikacja działa w przeglądarce internetowej oraz jako program na smartfony i tablety.

Kierowcy wykorzystują ją przede wszystkim do wyznaczania tras i sprawdzania przewidywanego czasu dojazdu. Aplikacja pokazuje również natężenie ruchu. Zakorkowane odcinki dróg są na mapie oznaczone kolorem czerwonym. W systemie znajdują się także tysiące punktów użyteczności publicznej, takich jak stacje paliw, restauracje, parkingi czy hotele.

Problem pojawia się w momencie utraty zasięgu. Nawet w Polsce zdarzają się miejsca, gdzie sygnał LTE lub 5G znika na dłuższy czas. Dotyczy to m.in. terenów górskich, lasów czy niektórych odcinków dróg ekspresowych. W takich sytuacjach pomocna okazuje się funkcja map offline, która pozwala zapisać fragment mapy wraz z siecią dróg w pamięci telefonu.

Mapy Google offline. Jak działa nawigacja bez internetu?

Tryb offline polega na pobraniu wybranego obszaru mapy na urządzenie mobilne. Po zapisaniu danych aplikacja może wyznaczać trasę nawet bez połączenia z internetem.

Trzeba jednak pamiętać o kilku ograniczeniach. W trybie offline nawigacja działa przede wszystkim w przypadku podróży samochodem. Funkcje związane z transportem publicznym, trasami pieszymi czy rowerowymi mogą być niedostępne.

Brak połączenia z siecią oznacza również brak informacji o aktualnej sytuacji na drogach. Kierowca nie zobaczy więc korków ani alternatywnych tras wyznaczanych w czasie rzeczywistym. Mimo to funkcja offline pozwala bez problemu dojechać do celu w miejscach, gdzie zasięg sieci komórkowej jest słaby lub niestabilny.

Jak pobrać mapę offline w Google Maps?

Pobranie mapy offline zajmuje zwykle kilkadziesiąt sekund i wymaga jedynie dostępu do internetu w momencie zapisywania danych.

W aplikacji Google Maps należy kliknąć zdjęcie profilowe lub awatar w prawym górnym rogu ekranu. Następnie trzeba wybrać opcję Mapy offline, a później funkcję Wybierz własną mapę. Na ekranie pojawi się obszar mapy, który można powiększać lub zmniejszać. Po zaznaczeniu interesującego fragmentu wystarczy wybrać opcję pobierania.

Plik zostaje zapisany w pamięci telefonu i można z niego korzystać nawet bez dostępu do sieci. W zależności od wielkości obszaru pobrana mapa może zajmować od kilkudziesięciu do kilkuset megabajtów pamięci. Mapy zapisane w urządzeniu można później aktualizować lub usuwać w tym samym menu aplikacji.

Google Maps offline przydatne nie tylko w Polsce

Korzystanie z map offline może być szczególnie pomocne podczas dłuższych podróży samochodem. Kierowcy często spotykają się z brakiem zasięgu w tunelach, w górach czy na terenach słabiej zaludnionych.

Funkcja ta przydaje się również podczas wyjazdów zagranicznych. W niektórych krajach korzystanie z transmisji danych może generować dodatkowe koszty, dlatego wcześniejsze pobranie mapy pozwala ograniczyć zużycie internetu mobilnego.

