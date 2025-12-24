W skrócie Nie należy zostawiać w samochodzie zimą elektroniki, jedzenia, napojów i leków, ponieważ niskie temperatury mogą prowadzić do ich uszkodzenia.

Zamarznięte napoje, aerozole czy kosmetyki mogą eksplodować lub się rozlać, pozostawiając trudne do usunięcia plamy i nieprzyjemny zapach.

Nieodpowiednie warunki przechowywania zimą mogą sprawić, że sprzęt elektroniczny, leki czy okulary stracą swoje właściwości lub staną się bezużyteczne.

Problem dotyczy nie tylko długich postojów nocą. Kilka godzin na parkingu pod pracą czy centrum handlowym wystarczy, by elektronika, napoje czy kosmetyki znalazły się w warunkach, do których nie są przystosowane. W wielu przypadkach szkody wychodzą na jaw dopiero po czasie.

Elektronika w aucie - wyciągnij laptop i powerbank

Urządzenia elektroniczne należą do najbardziej wrażliwych na niskie temperatury. Smartfony, tablety, laptopy czy aparaty fotograficzne mają akumulatory, które w mrozie tracą pojemność i szybciej się degradują. Kilkukrotne wychłodzenie baterii może sprawić, że sprzęt zacznie rozładowywać się znacznie szybciej albo przestanie działać poprawnie.

Dotyczy to również powerbanków, które często leżą w schowku przez cały sezon zimowy. Zimno obniża ich wydajność, a długotrwałe przechowywanie na mrozie może prowadzić do trwałego uszkodzenia ogniw. Warto pamiętać, że producenci jasno określają temperatury przechowywania sprzętu.

Dodatkowym ryzykiem jest bezpieczeństwo. Widoczna z zewnątrz elektronika to zaproszenie dla złodzieja, a zimą, gdy szybciej zapada zmrok, może to być dodatkowa zachęta.

Czego nie zostawiać zimą w aucie? Pamiętaj o jedzeniu i napojach

Jednym z najbardziej problematycznych przedmiotów zostawianych zimą w aucie są napoje. Woda, słodkie napoje gazowane czy energetyki zamarzają, zwiększając swoją objętość. Puszka lub plastikowa butelka może pęknąć, a jej zawartość rozlać się po tapicerce, dywanikach i schowkach. W przypadku napojów gazowanych problem jest jeszcze większy, bo ciśnienie CO2 potrafi dosłownie rozerwać opakowanie. Często kończy się to nie tylko sprzątaniem, ale także nieprzyjemnym zapachem, który długo utrzymuje się w kabinie.

Podobne ryzyko dotyczy aerozoli, kosmetyków w sprayu czy dezodorantów. Niskie temperatury i zmiany ciśnienia mogą doprowadzić do ich rozszczelnienia lub uszkodzenia.

Leki w aucie nie lubią zimna

Leki to kolejna grupa przedmiotów, których nie warto zostawiać w samochodzie zimą. Większość preparatów powinna być przechowywana w temperaturze pokojowej. Mróz może zmienić ich skład lub działanie, nawet jeśli opakowanie wygląda na nienaruszone.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku syropów, insulin, leków w płynie czy ampułkach. Jeśli dojdzie do ich zamarznięcia, nie nadają się już do użycia i powinny zostać wyrzucone. Kosmetyki, szczególnie te na bazie wody, również mogą się rozwarstwiać lub tracić swoje właściwości. Kremy, płyny micelarne czy perfumy po przemrożeniu często nie nadają się już do użytku.

W zimnym aucie źle znoszą mróz również okulary, zwłaszcza z powłokami antyrefleksyjnymi. Gwałtowne różnice temperatur mogą prowadzić do mikropęknięć i uszkodzenia powłok. Po ogrzaniu wnętrza okulary zaś intensywnie parują

Zimą w samochodzie przydadzą się rzeczy odporne na niskie temperatury i pomocne w codziennej eksploatacji. Skrobaczka do szyb, zmiotka do śniegu, odmrażacz do zamków czy koc to wyposażenie, które od mrozu nie ucierpi, a w prawdziwie zimowym klimacie może pomóc szybciej ruszyć do celu.

