Spis treści: Przewożenie dzieci w fotelikach a pasy Przewożenie dzieci w foteliku tyłem do kierunku jazdy Przewożenie dzieci w fotelikach jesienią i zimą

Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach są jasne, jednak sam fakt, że przewozimy dziecko w foteliku nie oznacza automatycznie, że jest ono bezpieczne i będzie odpowiednio chronione w razie wypadku.

Przewożenie dzieci w fotelikach a pasy

Jednym z najczęstszych grzechów jest bagatelizowanie obowiązku zapinania pasów w foteliku. Tłumaczenie typu "to tylko dwa kilometry do sklepu" nie ma prawa bytu - właśnie podczas takich codziennych, krótkich przejazdów dochodzi do największej liczby stłuczek i kolizji. Dziecko powinno być zapięte zawsze, niezależnie od długości podróży, a pasy muszą być odpowiednio naciągnięte. Zbyt luźne szelki czy źle ułożony pas bezpieczeństwa nie ochronią w razie uderzenia. Wielu rodziców nie zwraca uwagi na odpowiednie napięcie pasów w foteliku. Zasada jest prosta: jeśli możesz złapać pasy przy obojczyku dziecka i "uszczypnąć" nadmiar materiału, oznacza to, że są zbyt luźne. Pasy powinny przylegać do ciała, ale nie uciskać - tylko wtedy spełnią swoją rolę.

Przewożenie dzieci w foteliku tyłem do kierunku jazdy

Specjaliści są zgodni: małe dzieci należy przewozić w foteliku tyłem do kierunku jazdy tak długo, jak pozwala na to jego konstrukcja. Wynika to z budowy ciała maluchów - mają one ciężką głowę i słabe mięśnie szyi. W razie czołowego zderzenia fotelik tyłem równomiernie rozkłada siły działające na całe ciało, a nie tylko na kark. Zbyt wczesne przeniesienie dziecka do fotelika przodem może skutkować poważnymi obrażeniami.

Rodzice często rezygnują z fotelika, gdy ich pociecha osiągnie pewien wiek, ale to błąd. Dopóki dziecko nie ma minimum 150 cm wzrostu i odpowiedniej masy ciała, powinno korzystać z fotelika lub przynajmniej siedziska podwyższającego. Dopiero wtedy pas bezpieczeństwa w aucie ułoży się prawidłowo - na ramieniu i biodrach, a nie na szyi czy brzuchu. Przypomnijmy, że według polskich przepisów przewożenie dziecka jest obowiązkowe właśnie do momentu, gdy nie osiągnie 150 cm wzrostu, niezależnie od wieku.

Przewożenie dzieci w fotelikach jesienią i zimą

Jesienią i zimą rodzice często zapinają dzieci w grubych kurtkach. To poważny błąd, bo w chwili zderzenia puchowa odzież ulega kompresji i pasy tracą skuteczność. Zamiast chronić, pozwalają na niebezpieczne przesunięcie się ciała. Dziecko lepiej posadzić w foteliku bez kurtki i okryć je kocem lub specjalnym pokrowcem po zapięciu pasów.

Dlatego tak ważne jest, aby w imię oszczędności czasu nie ignorować powyższych zasad i dbać o to, by dzieci były nie tylko przewożone w fotelikach, ale by były przewożone bezpiecznie. Tylko w ten sposób zapewnimy im maksymalną ochronę w razie kolizji.

