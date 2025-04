Dlaczego mycie podwozia jest ważne?

Odpowiedź jest prosta - rdza. To właśnie korozja stanowi największe zagrożenie dla niewidocznych elementów znajdujących się pod samochodem. Podwozie, wraz z elementami układu zawieszenia, kierowniczego, wydechowego oraz ramami pomocniczymi, nieustannie styka się z brudem, błotem, kurzem oraz - co najgorsze - solą drogową używaną do odladzania nawierzchni w okresie zimowym.

Sole i chlorki stanowią szczególne zagrożenie dla metalowych elementów, gdyż przyspieszają proces korozji. Wystarczy spojrzeć na swoje buty po spacerze zimową porą, by wyobrazić sobie, jak wygląda podwozie samochodu regularnie eksploatowanego w takich warunkach. Gdy skończą się mrozy, szkodliwe związki chemiczne nadal pozostają na elementach podwozia, systematycznie niszcząc odsłonięte stalowe części.

Skutki zaniedbania regularnego mycia podwozia mogą być bardzo kosztowne. Rdza stopniowo trawi elementy układu kierowniczego i zawieszenia, przeżera ramy pomocnicze, niszczy podłogę oraz nadkola. Prowadzi to nie tylko do pogorszenia wyglądu, ale przede wszystkim do poważnych usterek.

Szczególnie narażone na korozję są pojazdy eksploatowane na drogach nieutwardzonych, gdzie błoto i wilgoć łatwo dostają się do zakamarków podwozia, tworząc idealne warunki dla rozwoju rdzy. Nagromadzony brud zatrzymuje wilgoć, która w połączeniu z tlenem z atmosfery stanowi katalizator procesów korozyjnych.

Mycie podwozia na wiosnę

Problem nie ogranicza się wyłącznie do rdzy - zalegające zanieczyszczenia mogą prowadzić do zablokowania połączeń śrubowych, co znacząco utrudnia późniejsze naprawy. Śruby i nakrętki stają się trudne do odkręcenia, a niekiedy konieczne jest ich zniszczenie, by wymienić dany element. Rdza może również doprowadzić do uszkodzenia sprężyn zawieszenia czy układu wydechowego.

Jak często należy myć podwozie?

Specjaliści zalecają, by robić to przynajmniej po każdym sezonie zimowym, gdy drogi są intensywnie solone. Osoby mieszkające w rejonach nadmorskich, gdzie powietrze zawiera więcej soli, powinny robić to częściej. Również kierowcy regularnie poruszający się po drogach gruntowych lub nieutwardzonych powinni umawiać się na mycie podwozia częściej niż ci, którzy jeżdżą głównie po asfalcie.

Ile kosztuje mycie podwozia?

Najskuteczniejszym sposobem mycia podwozia jest skorzystanie z profesjonalnej usługi wykonanej na podnośniku. Pozwala to na dotarcie do wszystkich zakamarków i trudno dostępnych miejsc. Warto również rozważyć zabezpieczenie antykorozyjne podwozia, które tworzy dodatkową barierę chroniącą metalowe elementy przed wilgocią i solą.

Alternatywą dla profesjonalnego mycia podwozia są myjnie samochodowe oferujące opcję mycia podwozia. Co prawda nie są one tak dokładne, jednak z pewnością w dużej części będą w stanie usunąć zalegający pod autem brud. Usługa mycia podwozia nie jest droga i kosztuje zazwyczaj od 30 do 50 zł. Warto przynajmniej raz w roku wybrać tę usługę na swojej myjni.

