Kolejny krok to przekierowanie na profesjonalnie przygotowaną stronę phishingową. Tam ofiara proszona jest o wprowadzenie danych logowania do bankowości elektronicznej. Moment podania tych informacji oznacza de facto przekazanie oszustom pełnego dostępu do konta bankowego, co zazwyczaj kończy się utratą zgromadzonych środków.