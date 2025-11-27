Niektórzy twierdzą, że fotoradary "wybaczają" przekroczenie prędkości nawet o 30 km/h. Wielu mijając takie urządzenie zwalnia nawet poniżej obowiązującego limitu, w obawie ukarania już za niewielkie przekroczenie prędkości. Jak się okazuje, fotoradary działają z pewną tolerancją - bywało, że nawet większą, niż zakładały przepisy. Najwyższa Izba Kontroli w jednym z raportów podawała:

Prędkości, przy których rejestrowano naruszenie przepisów (progi wyzwolenia urządzeń) często były ustalone na znacznie wyższym poziomie niż limity prędkości określone ustawowo.

Co ciekawe NIK interweniowała w tej sprawie w Głównym Inspektoracie Ruchu Drogowego. Najpewniej nic to nie dało, skoro dalej czytamy, że:

Ustalenia kontroli nr P/20/038 potwierdziły, że w stacjonarnych urządzeniach rejestrujących wciąż programowano progi wyzwolenia ponad górny limit (tj. 11 km/h), określony w art. 129h ust. 5 pkt 3 PoRD

Czemu fotoradary ignorują piratów drogowych?

Wielu kierowców z pewnością cieszy ta informacja, jednak rodzi ona w głowie pytanie - skoro przepisy są jasne, to czemu ich egzekucja jest tak nierzetelna? Generalnie mówi się o brakach kadrowych i o odgórnym nakazie zajmowania się tylko tymi najpoważniejszymi (czyli jakimi?) wykroczeniami.

Za tą argumentacją przemawiają raporty NIK. W 2019 r. Izba ujawniła, że aż 60 proc. wykroczeń zarejestrowanych na fotoradarach przedawniło się, zanim kierowcy w ogóle dowiedzieli się o nałożonym mandacie. Z czasem sytuacja zaczęła się poprawiać.

Tolerancja prędkości polskich fotoradarów

GITD zaczęła w końcu realizować polecenia NIK i rezygnować z aktywowania fotoradarów znacznie powyżej dopuszczalnej prędkości. Czy są w tym konsekwentni? Okazuje się, że tak. Tolerancja faktycznie jest, wynosi ona jednak 10 km/h, a jak czytamy w przepisach:

Minister określa (...) sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości.

Czyli wszystko zgodnie z przepisami.

Taryfikator mandatów z fotoradarów w 2025 r.

Złota zasada tolerancji wynoszącej 10 km/h (nie w przypadku fotoradarów, tylko pozostałych form kontroli prędkości) istniała do 2022 r. 1 stycznia 2022 r. w życie wszedł nowy, surowy taryfikator, który określił, że karane będzie każde przekroczenie dozwolonej prędkości.

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

