Głównym powodem, dla którego powinniśmy dotykać karoserii przed tankowaniem , jest elektryczność statyczna. W przeciwieństwie do popularnych przekonań o zagrożeniu ze strony telefonów komórkowych, to właśnie ładunki elektrostatyczne stanowią realne ryzyko podczas tankowania. Badania przeprowadzone przez Petroleum Equipment Institute wykazały, że duża liczba zapłonów na stacjach benzynowych była spowodowana właśnie przez iskry powstałe w wyniku wyładowań elektrostatycznych.

Ciekawe obserwacje poczyniono odnośnie statystyk zapłonów na stacjach benzynowych. Okazuje się, że do incydentów najrzadziej dochodzi, gdy tankują osoby starsze, natomiast częściej zdarzają się one w przypadku kobiet. Może to być związane z częstszym wsiadaniem do samochodu w trakcie tankowania, na przykład w celu sięgnięcia po portfel czy torebkę.