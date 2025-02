Zanim samochód zostanie dopuszczony do ruchu drogowego, musi przejść proces rejestracji . W trakcie tego procesu właściciel pojazdu często podaje także kolor nadwozia , który zostaje następnie zapisany w oficjalnej bazie danych. Ta informacja nie jest jednak umieszczana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Kolor pojazdu (kod koloru) nie jest umieszczany w dowodzie rejestracyjnym. Znajdziemy go na naklejce lub tabliczce znamionowej, w książce serwisowej pojazdu lub w numerze VIN.

Przepisy nie nakładają obowiązku zgłaszania zmiany koloru auta w urzędzie komunikacji . Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że podczas pierwszej rejestracji samochodu do systemu może trafić także informacja o jego kolorze. Zatem, jeśli chcemy uniknąć ewentualnych problemów podczas kontroli drogowej (policja może prosić o dodatkowe wyjaśnienia), warto skontaktować się z urzędem i zweryfikować konieczność aktualizacji danych.

Ewentualnie możemy od razu udać się do wydziału komunikacji i zaktualizować informacje dotyczące koloru pojazdu. W dowodach rejestracyjnych wydawanych po 1999 roku nie ma zapisu o kolorze , dlatego nie ma potrzeby wymiany dokumentów . Cały proces jest prosty i całkowicie bezpłatny. Warto również powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym posiadamy polisę OC lub AC, ponieważ barwa pojazdu jest zapisana w umowie i może mieć znaczenie w przypadku ewentualnych roszczeń ubezpieczeniowych.

Profesjonalne warsztaty lakiernicze oferują przygotowanie powierzchni, nałożenie nowego lakieru i końcowe polerowanie. Koszt zmiany koloru zależy od wybranej metody oraz rodzaju pojazdu. Tradycyjne malowanie jest zazwyczaj droższe i może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych , w zależności od jakości użytych materiałów i renomy warsztatu.

Alternatywą jest oklejenie samochodu folią. Ceny tej usługi różnią się w zależności od wielkości pojazdu, rodzaju folii oraz stopnia skomplikowania aplikacji. Przykładowo, oklejenie całego samochodu może kosztować od 7 000 do 9 500 zł netto. Wybór folii niestandardowych, takich jak chrom czy kameleon, może podnieść cenę nawet do 13 000–15 000 zł netto. Oklejenie tylko wybranych elementów pojazdu, np. maski czy dachu, jest tańsze. Koszt oklejenia dachu folią 3M G12 wynosi od 750 do 950 zł netto.