W skrajnych przypadkach skrzynia może wcale nie zmieniać biegów lub może przełączać je w sposób agresywny, co wskazuje na problemy z ciśnieniem oleju. Głośne dźwięki - w zależności od rodzaju uszkodzenia, mogą to być stuki, szumy lub piski, które sygnalizują, że wewnętrzne mechanizmy skrzyni biegów nie są odpowiednio smarowane. Hałas ten może być bardziej wyraźny podczas zmiany biegów lub przy dużych obciążeniach silnika.

Niski poziom oleju w skrzyni biegów może również powodować opóźnioną reakcję na pedał przyspieszenia. Skrzynia biegów nie jest w stanie prawidłowo przenosić momentu obrotowego, co prowadzi do obniżonej wydajności i słabszych osiągów auta.

Koszt takiej wymiany będzie się różnił i zależy od wielu czynników, jak chociażby marka i model auta, rodzaj skrzyni biegów, lokalizację serwisu itd. Koszt samego oleju automatycznych skrzyń biegów kosztuje od 30 do 100 zł za litr. W zależności od modelu skrzyni biegów, do jej wymiany może być potrzebne od 4 do 12 litrów oleju. Do tego dochodzi koszt filtra oleju, który często jest zintegrowany z miską olejową. Tutaj ceny również różnią się w zależności od modelu skrzyni, ale zazwyczaj filtry są dołączone w zestawie do samego oleju.