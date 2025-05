W silnikach tych wałki wyrównoważające i łańcuchy napędowe wykonano z wadliwego materiału, przez co się wyrabiały i przestawały napędzać pompę olejową. Silnik tracił smarowanie w czasie pracy, co kończyło się zatarciem całej jednostki. Koszty naprawy były na tyle wysokie, że zwykle kończyło się na wymianie silnika.

Co cechuje nowszy silnik 2.0 TDI CR? To nowoczesna konstrukcja z 4 cylindrami i 16 zaworami, żeliwnym blokiem i aluminiową głowicą. Wyposażono ją w elektronicznie sterowane turbodoładowanie ze zmienną geometrią łopatek, klapy wirowe i rozrząd napędzany paskiem. Takie połączenie zapewnia świetne osiągi i ekonomię.

Jeśli pojawia się jakiś problem, to zwykle dotyczy filtra cząstek stałych, ale to plaga wszystkich nowoczesnych diesli, nie tylko Volkswagena.

Warto jednak pamiętać, że nawet ulepszone silniki 2.0 TDI miały swoją piętę achillesową. Do 2009 roku nadal stosowano wadliwy materiał do produkcji wałka napędzającego pompę oleju. Przy przebiegu około 150 tysięcy kilometrów wałek się ścierał, co prowadziło do zanieczyszczenia układu smarowania opiłkami, a w najgorszym przypadku do zatarcia silnika. Dziś, przy zakupie auta z tego okresu, zaleca się profilaktyczną wymianę krzywki lub robienie tego podczas wymiany rozrządu.