Silnik 1.7 dCi spotkać go można między innymi w Renault Megane, Scenicu, czy Kadjarze, a także w Nissanach Qashqai i X-Trail. Występował w wariantach o mocy 120 oraz 150 KM, oferując odpowiednio około 300 Nm i 340 Nm momentu obrotowego.

1.7 dCi R9N - co to za silnik i czy jest dobry?

R9N jest rozwinięciem wcześniejszych konstrukcji, ale dostosowanym do ostrzejszych norm emisji. Ma nowoczesny układ wtryskowy typu common rail, turbosprężarkę o zmiennej geometrii oraz rozrząd na łańcuchu. Wersje 150-konne potrafią być bardzo elastyczne w trasie, a moment obrotowy dostępny przy niskich obrotach sprawia, że samochody z tym silnikiem sprawiają wrażenie większych i mocniejszych, niż sugerowałaby pojemność. To diesel, który się (ani kierowcy) nie męczy, dobrze znosi autostrady i nie wymaga kręcenia na wyższe obroty, by cieszyć się dynamiczną jazdą.

Typowe usterki silnika 1.7 dCi

Najpoważniejszą słabością 1.7 dCi jest podatność na przegrzewanie. To nie jest wada, która ujawnia się w każdym aucie, ale jeśli się pojawi, naprawy mogą być kosztowne. Problem zaczyna się, gdy stwierdzimy ubytek płynu chłodniczego, zobaczymy starzejący się wąż albo stwierdzimy, że przez termostat lub chłodnicę silnik nie trzyma odpowiedniej temperatury. Ignorując te znaki ryzykujemy uszkodzenie uszczelki pod głowicą.

Dlatego kupując auto z 1.7 dCi trzeba podejść do układu chłodzenia wyjątkowo ostrożnie. Najlepiej sprawdzić, czy silnik trzyma temperaturę w różnych warunkach, czy wentylatory działają poprawnie oraz czy nie ma śladów zaschniętego płynu. .

Silnik 1.7 dCi - rozrząd na łańcuchu

Rozrząd na łańcuchu w teorii ma być bezobsługowy. W praktyce w 1.7 dCi łańcuch zwykle wytrzymuje długo, często powyżej 200 tysięcy kilometrów, ale kluczowe jest to, jakie ma smarowanie. Jeśli olej traci właściwości, łańcuch i napinacz nie pracują w idealnych warunkach, a ryzyko rozciągnięcia rośnie. Objawy? Tradycyjne - gorsza kultura pracy, metaliczne odgłosy na zimno, czasem spadek osiągów.

Dlatego zalecenia producenta (szczególnie dla kierowców, którzy pokonują w ciągu roku spore odległości) lepiej włożyć między bajki. Twierdzi on bowiem, że olej można wymienić przynajmniej raz w roku lub co maksymalnie 30 tys. km. Nawet jeśli jeździmy mniej, warto skrócić ten drugi interwał i wymieniać olej nie rzadziej niż co 15 tys. Km. Do zbiornika wchodzi 5,5 l substancji smarnej o specyfikacji 5W30.

DPF, EGR i AdBlue w 1.7 dCi

1.7 dCi to diesel zaprojektowany pod nowoczesne normy emisji, a więc ma rozbudowany układ oczyszczania spalin. Oznacza to, że na pokładzie mamy oczywiście filtr cząstek stałych, zawór EGR i system SCR z AdBlue. Gdy jeździmy w trasie, układ zwykle nie stwarza problemów, co innego w mieście, na krótkich odcinkach, gdzie filtr DPF nie ma warunków do skutecznej regeneracji, EGR łapie nagar, a sterownik częściej inicjuje procesy, które zwiększają spalanie.

Wtryskiwacze i dostępność części do 1.7 dCi

W 1.7 dCi zastosowano piezoelektryczne wtryskiwacze marki Siemens. To właśnie między innymi one zapewniają wysoką kulturę pracy i dobrą reakcję na gaz, ale są czułe na jakość paliwa - i to do tego stopnia, że jednorazowe tankowanie gorszej jakości oleju napędowego może odcisnąć na nich piętno. W przypadku konieczności regeneracji trzeba liczyć się z konkretnymi kosztami (około 800 zł za sztukę).

R9N był produkowany krótko, więc na rynku wtórnym jest mniej tanich zamienników w porównaniu z popularniejszymi dieslami. To nie znaczy, że nie da się go naprawiać, ale oznacza większe ryzyko, że niektóre elementy będą droższe albo trzeba będzie na nie poczekać. Dla przykładu - kompletny zestaw łańcucha rozrządu potrafi kosztować około 900 zł, sprzęgło około tysiąca zł, a filtr DPF nawet pod 5 tys. zł.

1.7 dCi to dobry silnik - zapewnia świetną kulturę pracy, ma przyjemną charakterystykę i nie zużywa wiele paliwa, nawet w SUV-ach czy crossoverach typu X-Trail lub Koleos. Użytkownicy raportują, że maksymalne zużycie to wartości rzędu 7-7,5 l/100 km (na autostradzie), a średni apetyt zamyka się w granicach 6,5 l/100 km. Warto jednak pamiętać, że to jednostka stworzona przede wszystkim do pokonywania (regularnego - przynajmniej raz w tygodniu) dłuższych tras, by cały układ oczyszczania spalin miał szansę działać w optymalnych warunkach. Do tego dochodzą interwały wymiany oleju - ten podany przez producenta jest zdecydowanie zbyt optymistyczny.

