W skrócie Parujące szyby w samochodzie to częsty problem jesienią i zimą, powodowany wzrostem wilgoci w aucie oraz różnicą temperatur.

Najskuteczniejszym sposobem walki z parowaniem szyb jest użycie klimatyzacji i wentylacji skierowanej na szybę, unikanie obiegu wewnętrznego oraz dbałość o czystość i suchość wnętrza.

Za ograniczoną widoczność spowodowaną zaparowanymi szybami grozi mandat, a także potencjalne problemy z ubezpieczeniem przy wypadku.

Zimą i jesienią parujące szyby to zmora niemal każdego kierowcy. Gdy temperatura spada, a wilgotność powietrza wzrasta, para wodna osadza się na szybach, ograniczając widoczność. Wystarczy mokre ubranie, parasol czy śnieg przyniesiony na butach, by poziom wilgoci wewnątrz auta gwałtownie wzrósł. Efekt? Zaparowane szyby, które nie tylko utrudniają jazdę, ale mogą też skutkować wysokim mandatem. Co zatem zrobić, by skutecznie rozwiązać ten problem?

Dlaczego szyby w samochodzie parują?

Do zaparowania szyb dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy temperatura wewnątrz kabiny zbliża się do tzw. punktu rosy - momentu, w którym para wodna zaczyna się skraplać. Główną przyczyną tego zjawiska jest wilgoć gromadząca się w samochodzie. Dostaje się ona do wnętrza na obuwiu i ubraniach pasażerów, wnika w tapicerkę i dywaniki, a w starszych autach przenika także przez zużyte uszczelki lub zatkane odpływy wody.

W połączeniu z różnicą temperatur pomiędzy wnętrzem pojazdu a otoczeniem powstają idealne warunki do kondensacji pary wodnej. Dodatkowo problem potęgują zabrudzone szyby - tłusty osad na ich powierzchni ułatwia osadzanie się wilgoci.

Zaparowane szyby w samochodzie. Czy możesz dostać mandat?

Co zrobić, żeby szyby nie parowały?

Kluczową rolę w zapobieganiu parowaniu szyb odgrywa sprawny układ wentylacji i klimatyzacji. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest skierowanie nawiewu na przednią szybę i uruchomienie klimatyzacji, również w okresie zimowym. Należy unikać trybu obiegu wewnętrznego, ponieważ ogranicza on wymianę wilgotnego powietrza na suche z zewnątrz. Dodatkowe wsparcie zapewnia ogrzewanie szyb oraz regularne przewietrzanie kabiny.

Warto też regularnie kontrolować stan filtra kabinowego - zapchany filtr ogranicza przepływ powietrza, sprzyja gromadzeniu wilgoci i może być źródłem nieprzyjemnych zapachów. Nadmiar wilgoci w aucie warto ograniczać jeszcze przed wejściem do środka. Zimą należy oczyścić obuwie ze śniegu, a materiałowe dywaniki najlepiej zastąpić gumowymi.

Dodatkowym wsparciem może być pochłaniacz wilgoci. Kierowcy często sięgają również po domowe sposoby - np. umieszczają w kabinie woreczki ze żwirkiem dla kota lub ryżem, które skutecznie absorbują nadmiar pary wodnej.

Zaparowane szyby w aucie. Czy grozi za to mandat?

Choć w kodeksie drogowym nie znajdziemy przepisu mówiącego wprost o karze za zaparowaną szybę, kierowca ma obowiązek zapewnić sobie odpowiednie pole widzenia. Jeśli funkcjonariusz uzna, że ograniczona widoczność utrudnia bezpieczną jazdę, może nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 zł.

Warto pamiętać, że to nie tylko kwestia kary. Gdyby doszło do potrącenia pieszego lub kolizji, a zaparowana szyba odegrała w tym rolę, kierowca odpowiada przed sądem. Dodatkowo ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli biegły stwierdzi, że widoczność była niewystarczająca.

