Olej śmierdzi benzyną. To oznacza kosztowne kłopoty

Kiedy podczas kontroli poziomu oleju wyczuwamy charakterystyczny zapach benzyny, może to oznaczać kosztowne kłopoty spowodowane przez dostanie się benzyny do oleju. Gdy paliwo przedostaje się do układu olejowego, następuje rozcieńczenie środka smarnego. Olej traci swoją podstawową cechę – lepkość, przez co przestaje skutecznie chronić ruchome części przed tarciem i przegrzaniem.