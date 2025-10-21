Spis treści: Gdzie na oponie jest data produkcji? Jak odczytać rok produkcji opony? Dlaczego wiek opony ma znaczenie? Jak często kupować nowe opony? Czy za opony można dostać mandat?

Gdzie na oponie jest data produkcji?

Każda opona ma na swojej ścianie bocznej (bok opony między obręczą i bieżnikiem) specjalne oznaczenia. Pojawiają się tam marka, rozmiar i inne parametry, w tym czterocyfrowy kod, który zwykle umieszczony jest w małym prostokątnym polu lub okręgu. To właśnie te cztery cyfry oznaczają datę produkcji opony.

Jak odczytać rok produkcji opony?

Odczytanie tego kodu nie jest zbyt skomplikowane, choć trzeba pamiętać, że nie jest to zwyczajnie napisana data. Pierwsze dwie cyfry w tym ciągu oznaczają tydzień produkcji, a dwie ostatnie rok. Przykładowo oznaczenie "0724" daje nam informację, że opona została wyprodukowana w siódmym tygodniu 2024 roku, czyli w lutym 2024 r.

Kod ten to część oznaczenia DOT (Department of Transportation), potwierdzającego, że opona spełnia światowe normy bezpieczeństwa. Pełny kod DOT natomiast może składać się z nawet 12 znaków, ale to właśnie te ostatnie cztery cyfry dostarczają informacji na temat wieku opony.

Dlaczego wiek opony ma znaczenie?

Jeśli zastanawiamy się, czy warto już wymienić komplet opon, czy jeszcze korzystać z tego, na którym jeździliśmy w zeszłym roku, wiek jest kluczowym parametrem, który powinniśmy uwzględnić przed potencjalnym zakupem. Ma to znaczenie dlatego, że wraz z upływem czasu guma, z której wykonana jest opona stopniowo wysycha. To zaś skutkuje utratą jej właściwości. Guma im starsza, tym bardziej traci przyczepność, a materiał staje się bardziej podatny na pęknięcia i wybrzuszenia. Producenci co prawda starają się ograniczać proces starzenia poprzez stosowanie specjalnych substancji, ale nie da się mu całkowicie zapobiec. Opona wraz z wiekiem staje się mniej skuteczna, zwłaszcza, jeśli nie jest używana.

Jak często kupować nowe opony?

Producenci opon zalecają wymianę już po pięciu latach od użytkowania. Oczywiście, wielu może uznać to za zabieg marketingowy mający napędzać sprzedaż. Mimo wszystko dobrą praktyką jest zwracanie uwagi na stan opon po przekroczeniu tego wieku. Jeżeli zauważymy małe pęknięcia w gumie, powinniśmy jak najszybciej wymienić opony, niezależnie od głębokości bieżnika. Przyjęło się, że w przypadku gdy opony mają więcej niż 10 lat, należy je bezwzględnie wymienić.

Czy za opony można dostać mandat?

Opony warto wymieniać na nowe nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również z uwagi na konsekwencje prawne. Chodzi jednak nie tyle o wiek opony, a bardziej jej stan, który naturalnie pogarsza się wraz z upływem lat. W czasie rutynowej kontroli drogowej funkcjonariusze mogą skontrolować nie tylko dokumenty, ale także właśnie stan opon.

Mandat w związku z oponami można dostać m.in. za:

za małą głębokość bieżnika: jeśli wartość jest poniżej 1,6 mm lub równa z wyznacznikiem TWI (w rowkach bieżnika) grozi karą. Mandat można dostać także za nierównomierne zużycie opon z bieżnikiem poniżej 1,6 mm

niewłaściwe opony na jednej osi: na jednej osi pojazdu muszą znajdować się opony o tym samym rozmiarze i rzeźbie bieżnika (oczywiście nie licząc koła dojazdowego)

uszkodzenia mechaniczne: pęknięcia, przecięcia czy bąble na oponach

wystające poza obrys nadwozia

Za niewłaściwy stan opon można dostać mandat w wysokości nawet 3 tys. zł. Ile faktycznie dostaniemy, zależy jednak od rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości. Policjant potraktuje nas inaczej za minimalnie niski bieżnik, a inaczej, jeżeli opony będą kompletnie łyse. W niektórych sytuacjach kontrola może zakończyć się nie tylko mandatem, ale także zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

