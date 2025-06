Filtr powietrza można wyczyścić. Oto najlepszy sposób

Filtr powietrza pełni funkcję płuc pojazdu, zapewniając silnikowi dostęp do czystego powietrza niezbędnego do prawidłowego procesu spalania paliwa. Wielu kierowców traktuje go jako część jednorazowego użytku, jednak istnieją sprawdzone metody jego czyszczenia, które mogą przedłużyć jego żywotność i zaoszczędzić pieniądze. Oczywiście, po pewnym czasie, filtr i tak należy wymienić, szczególnie, jeśli auto jest mocno eksploatowane i często jeździ po szutrowych czy zanieczyszczonych drogach.