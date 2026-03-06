W skrócie Budowa kluczowego odcinka drogi S16 przez Mazury napotyka na problemy związane z protestami mieszkańców, kwestiami środowiskowymi i długimi procedurami administracyjnymi.

Decyzje środowiskowe i ochrona żółwia błotnego spowodowały zmianę preferowanego wariantu przebiegu trasy, skupiając prace na nowym wariancie.

Zakończenie budowy tego fragmentu drogi S16 planowane jest między 2030 a 2033 rokiem, ale pełne połączenie korytarza drogowego przez Mazury wciąż pozostaje niepewne.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Droga ekspresowa S16 od lat określana jest mianem komunikacyjnego kręgosłupa Mazur. W docelowej formie trasa ma mieć około 230 kilometrów i połączyć Olsztyn z Ełkiem oraz Knyszynem. Na razie istnieje jedynie część infrastruktury, a niektóre fragmenty wciąż mają standard zwykłej drogi jednojezdniowej. W realizacji pozostaje niewielki odcinek o długości niespełna 13 kilometrów.

Droga przez Mazury wciąż na etapie sporów

Największe trudności dotyczą centralnego fragmentu, który miałby przebiegać przez obszar Wielkich Jezior Mazurskich. To teren szczególnie wymagający zarówno pod względem technicznym, jak i środowiskowym. Planowana trasa wymagałaby licznych estakad i mostów nad jeziorami, a jednocześnie znajduje się na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody. W dodatku część mieszkańców obawia się, że nowa infrastruktura i zwiększony ruch samochodowy zaszkodzą turystyce, która jest podstawą lokalnej gospodarki

Procedury, protesty i pomysły na przyspieszenie inwestycji

Przeciągające się analizy i brak decyzji w sprawie drogi S16 skłoniły do reakcji polityków z regionu. Jak informuje serwis Forsal - poseł Andrzej Śliwka zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z pytaniem o dalsze losy projektu. W jego ocenie droga ma duże znaczenie nie tylko dla komunikacji i gospodarki regionu, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

Jedną z proponowanych dróg przyspieszenia inwestycji byłoby uznanie S16 za projekt strategiczny dla wojska. Taki status mógłby skrócić procedury i ułatwić rozpoczęcie budowy. Pomysł budzi jednak wątpliwości części mieszkańców. Niektórzy z nich obawiają się, że duże mosty nad jeziorami mogłyby w przyszłości stać się potencjalnymi celami militarnymi, co tylko podsyca lokalne spory wokół przebiegu drogi.

Wszystkie trzy wytypowane przez drogowców trasy. GDDKiA

Chroniony żółw zmienił przebieg planowanej trasy

Trwające prace koncentrują się obecnie na odcinku między Mrągowem, Orzyszem i Ełkiem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała trzy warianty przebiegu drogi i przekazała je do oceny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeden z nich, wskazywany wcześniej jako preferowany, został jednak odrzucony.

Decyzja była związana z wpływem inwestycji na środowisko. Urzędnicy uznali, że planowany przebieg zagraża siedliskom żółwia błotnego objętym ochroną w ramach obszaru Natura 2000. Stało się to głównym argumentem przeciwko realizacji tego wariantu, mimo że projekt przewidywał różne środki ochrony przyrody. W rezultacie drogowcy skupili się na innym wariancie i przygotowali zaktualizowaną dokumentację środowiskową, która trafiła do urzędników latem 2025 roku.

Nawet po budowie pozostanie brakujące połączenie

Resort infrastruktury zakłada, że decyzja środowiskowa dla tego fragmentu trasy może zostać wydana w najbliższym czasie. Jeśli tak się stanie, kolejne lata zajmą prace projektowe i przygotowanie inwestycji. Realna budowa mogłaby rozpocząć się dopiero pod koniec dekady, a zakończenie prac przewiduje się między 2030 a 2033 rokiem.

Po ukończeniu tego odcinka kierowcy dojadą drogą ekspresową z Mazur do Ełku, gdzie S16 połączy się z trasą S61. Nadal jednak zabraknie szybkiego połączenia z Białymstokiem. Z budowy ekspresowej S8 na tym obszarze zrezygnowano po rozmowach z Komisją Europejską, która wskazywała na ryzyko naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Wciąż niepewna przyszłość całego korytarza drogowego

W efekcie między Ełkiem a Białymstokiem pozostanie ponad 60-kilometrowa. Zamiast niej planowana jest modernizacja istniejącej drogi krajowej nr 65. Ma ona zostać przebudowana do układu 2+1, a ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza miejscowości takie jak Grajewo i Mońki.

Ewentualny powrót do koncepcji budowy pełnej drogi ekspresowej w tym korytarzu będzie możliwy dopiero przy tworzeniu kolejnego rządowego programu budowy dróg. Na razie priorytetem pozostaje zatem fragment między Mrągowem a Ełkiem, choć jego realizacja wciąż zależy od zakończenia wieloletnich sporów i procedur. W praktyce oznacza to, że na pełną trasę przez Mazury kierowcy będą musieli jeszcze długo poczekać.

Poranne kontrole trzeźwości na S3. Czterech kierujących zatrzymanych pod działaniem alkoholu Policja