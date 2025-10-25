Spis treści: Najdłuższy most drogowy w Polsce. Jego budowa zajęła dwa lata Krótszy od lidera o 86 m. Most w Kwidzynie jest drugim najdłuższym mostem drogowym w Polsce Most Rędziński we Wrocławiu. Trzecie miejsce pod względem długości i lider w wysokości To najdłuższy most na świecie. Ciągnie się od Zgorzelca do Wrocławia Top 10 najdłuższych mostów w Polsce. Za trzy lata może dojść do zmiany

Rozbudowa kolejnych dróg w Polsce wymaga budowania coraz bardziej skomplikowanych obiektów inżynieryjnych. Prym wiodą najróżniejsze mosty, z których część może pochwalić się nawet rekordami na skalę światową. W dobie tak prędkiego rozwoju wyróżniają się jednak te, które są najwyższe, najdłuższe i najbardziej widowiskowe.

Najdłuższy most drogowy w Polsce. Jego budowa zajęła dwa lata

Tytuł rekordzisty pod względem długości należy do mostu w Rozgartach pod Grudziądzem, który mierzy 1953,6 m i umożliwił poprowadzenie autostrady A1 nad Wisłą łącząc węzeł "Nowe Marzy" z węzłem "Grudziądz". Jego budowa rozpoczęła się w 2009 r. i została ukończona zaledwie dwa lata później.

Konstrukcja składa się z trzech części: mostu nurtowego nad głównym korytem Wisły o długości 400 m, w którego skład wchodzą trzy przęsła. Estakady dojazdowe mają długość 994,9 m (na lewym brzegu) i 562,9 m (na prawym brzegu). Za projekt mostu odpowiada Piotr Wanecki, autor m.in. Mostu Milenijnego we Wrocławiu, a wykonawcą była firma Skanska i NDI.

Krótszy od lidera o 86 m. Most w Kwidzynie jest drugim najdłuższym mostem drogowym w Polsce

Most w Kwidzynie jest zaledwie o 86 m krótszy od lidera w rodzimym rankingu, a jego długość wynosi dokładnie 1867,2 m. Przeprawa nad Wisłą, łącząca drogę krajową nr 55 z DK 91, została wybudowana w 2013 r., a wykonawcą było polsko-hiszpańskie konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman. Koszt budowy wraz z drogami dojazdowymi o długości około 12 km wyniósł 250,8 mln zł i został sfinansowany przez Krajowy Fundusz Drogowy.

Warto zaznaczyć, że jest to konstrukcja typu extradosed łącząca cechy mostu podwieszanego i belkowego sprężonego. Swego czasu most w Kwidzynie był najdłuższym obiektem tego typu w Europie.

Przeprawa w Kwidzynie to most sprężony typu extradosed. GDDKiA GDDKiA

Most Rędziński we Wrocławiu. Trzecie miejsce pod względem długości i lider w wysokości

Najniższy stopień podium należy do Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, który stanowi przeprawę nad Odrą oraz całą Wyspą Rędzińską. Obiekt jest częścią Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w ciągu autostrady A8 i mierzy 1742 m długości. Pod względem wysokości pylonów nie ma sobie równych - te wznoszą się na wysokość 122 m co sprawia, że jest najwyższą konstrukcją tego typu w Polsce.

Most Rędziński na A8 jest rekordzistą w Polsce pod względem wysokości pylonów. Mateusz Grochacki East News

To najdłuższy most na świecie. Ciągnie się od Zgorzelca do Wrocławia

Pod względem długości jednak wypadamy blado, bo rekordzistą jest zbudowany w ciągu zaledwie czterech lat w Chinach most o długości 164,8 km. Znajduje się on w prowincji Jiangsu i stanowi część Kolei Dużych Prędkości Pekin-Szanghaj. Most składa się z dwóch głównych sekcji - Danyang mierzącej 52,4 km oraz Kunshan o długości 112,4 km.

Konstrukcyjnie jego budowa była ogromnym wyzwaniem, ponieważ część nad jeziorem Yangcheng wymagała postawienia 2 tys. filarów, do których zużyto 450 tys. ton stali. Dodatkowo 9-kilometrowy odcinek nad otwartą wodą zaprojektowano tak, aby swobodnie mogły pod nim przepływać statki.

Najdłuższy most świata ma niemal 165 km długości Luo chunxiao / Imaginechina / Imaginechina via AFP AFP

Top 10 najdłuższych mostów w Polsce. Za trzy lata może dojść do zmiany

Do roszad w rankingu najdłuższych mostów w Polsce dochodzi bardzo rzadko, a ostatnia zmiana miała miejsce w 2023 r., gdy otwarto przeprawę w Wierzchosławicach o długości 816 m, która zepchnęła z zestawienia most im. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie mierzący 706 m - oba obiekty znajdują się jednak poza pierwszą dziesiątką.

Za niespełna dwa lata dojdzie do zmian na podium, ponieważ na trzecie miejsce wskoczy most w Stalowej Woli o długości 1760 m, który będzie jednocześnie najdłuższym mostem na Podkarpaciu.

Ranking 10 najdłuższych mostów w Polsce:

Most w Rozgartach pod Grudziądzem - długość: 1953,6 m Most w Kwidzynie - długość: 1867,2 m Most Rędziński we Wrocławiu - długość: 1742 m Most Solidarności w Płocku - długość: 1712 m Most Anny Jagiellonki w Warszawie (roboczo Południowy) - długość: 1505,4 m Most im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu - długość: 1098 m Most im. Jana Pawła II w Puławach - długość: 1038 m Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego w Bydgoszczy - długość: 1001 m Most Milenijny we Wrocławiu - długość: 923,5 m Most nad Dunajcem w Wierzchosławicach - długość: 815,6 m

