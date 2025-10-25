To najdłuższy most drogowy w Polsce. Jego budowa zajęła dwa lata
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad systematycznie rozwija infrastrukturę drogową, co rusz oddając do użytku kierowców kolejne kilometry dróg. W Polsce liczba mostów przekroczyła już 10 tys. - gdzie znajduje się rekordzista pod względem długości?
Spis treści:
- Najdłuższy most drogowy w Polsce. Jego budowa zajęła dwa lata
- Krótszy od lidera o 86 m. Most w Kwidzynie jest drugim najdłuższym mostem drogowym w Polsce
- Most Rędziński we Wrocławiu. Trzecie miejsce pod względem długości i lider w wysokości
- To najdłuższy most na świecie. Ciągnie się od Zgorzelca do Wrocławia
- Top 10 najdłuższych mostów w Polsce. Za trzy lata może dojść do zmiany
Rozbudowa kolejnych dróg w Polsce wymaga budowania coraz bardziej skomplikowanych obiektów inżynieryjnych. Prym wiodą najróżniejsze mosty, z których część może pochwalić się nawet rekordami na skalę światową. W dobie tak prędkiego rozwoju wyróżniają się jednak te, które są najwyższe, najdłuższe i najbardziej widowiskowe.
Najdłuższy most drogowy w Polsce. Jego budowa zajęła dwa lata
Tytuł rekordzisty pod względem długości należy do mostu w Rozgartach pod Grudziądzem, który mierzy 1953,6 m i umożliwił poprowadzenie autostrady A1 nad Wisłą łącząc węzeł "Nowe Marzy" z węzłem "Grudziądz". Jego budowa rozpoczęła się w 2009 r. i została ukończona zaledwie dwa lata później.
Konstrukcja składa się z trzech części: mostu nurtowego nad głównym korytem Wisły o długości 400 m, w którego skład wchodzą trzy przęsła. Estakady dojazdowe mają długość 994,9 m (na lewym brzegu) i 562,9 m (na prawym brzegu). Za projekt mostu odpowiada Piotr Wanecki, autor m.in. Mostu Milenijnego we Wrocławiu, a wykonawcą była firma Skanska i NDI.
Krótszy od lidera o 86 m. Most w Kwidzynie jest drugim najdłuższym mostem drogowym w Polsce
Most w Kwidzynie jest zaledwie o 86 m krótszy od lidera w rodzimym rankingu, a jego długość wynosi dokładnie 1867,2 m. Przeprawa nad Wisłą, łącząca drogę krajową nr 55 z DK 91, została wybudowana w 2013 r., a wykonawcą było polsko-hiszpańskie konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman. Koszt budowy wraz z drogami dojazdowymi o długości około 12 km wyniósł 250,8 mln zł i został sfinansowany przez Krajowy Fundusz Drogowy.
Warto zaznaczyć, że jest to konstrukcja typu extradosed łącząca cechy mostu podwieszanego i belkowego sprężonego. Swego czasu most w Kwidzynie był najdłuższym obiektem tego typu w Europie.
Most Rędziński we Wrocławiu. Trzecie miejsce pod względem długości i lider w wysokości
Najniższy stopień podium należy do Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, który stanowi przeprawę nad Odrą oraz całą Wyspą Rędzińską. Obiekt jest częścią Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w ciągu autostrady A8 i mierzy 1742 m długości. Pod względem wysokości pylonów nie ma sobie równych - te wznoszą się na wysokość 122 m co sprawia, że jest najwyższą konstrukcją tego typu w Polsce.
To najdłuższy most na świecie. Ciągnie się od Zgorzelca do Wrocławia
Pod względem długości jednak wypadamy blado, bo rekordzistą jest zbudowany w ciągu zaledwie czterech lat w Chinach most o długości 164,8 km. Znajduje się on w prowincji Jiangsu i stanowi część Kolei Dużych Prędkości Pekin-Szanghaj. Most składa się z dwóch głównych sekcji - Danyang mierzącej 52,4 km oraz Kunshan o długości 112,4 km.
Konstrukcyjnie jego budowa była ogromnym wyzwaniem, ponieważ część nad jeziorem Yangcheng wymagała postawienia 2 tys. filarów, do których zużyto 450 tys. ton stali. Dodatkowo 9-kilometrowy odcinek nad otwartą wodą zaprojektowano tak, aby swobodnie mogły pod nim przepływać statki.
Top 10 najdłuższych mostów w Polsce. Za trzy lata może dojść do zmiany
Do roszad w rankingu najdłuższych mostów w Polsce dochodzi bardzo rzadko, a ostatnia zmiana miała miejsce w 2023 r., gdy otwarto przeprawę w Wierzchosławicach o długości 816 m, która zepchnęła z zestawienia most im. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie mierzący 706 m - oba obiekty znajdują się jednak poza pierwszą dziesiątką.
Za niespełna dwa lata dojdzie do zmian na podium, ponieważ na trzecie miejsce wskoczy most w Stalowej Woli o długości 1760 m, który będzie jednocześnie najdłuższym mostem na Podkarpaciu.
Ranking 10 najdłuższych mostów w Polsce:
- Most w Rozgartach pod Grudziądzem - długość: 1953,6 m
- Most w Kwidzynie - długość: 1867,2 m
- Most Rędziński we Wrocławiu - długość: 1742 m
- Most Solidarności w Płocku - długość: 1712 m
- Most Anny Jagiellonki w Warszawie (roboczo Południowy) - długość: 1505,4 m
- Most im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu - długość: 1098 m
- Most im. Jana Pawła II w Puławach - długość: 1038 m
- Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego w Bydgoszczy - długość: 1001 m
- Most Milenijny we Wrocławiu - długość: 923,5 m
- Most nad Dunajcem w Wierzchosławicach - długość: 815,6 m