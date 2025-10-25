To najdłuższy most drogowy w Polsce. Jego budowa zajęła dwa lata

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad systematycznie rozwija infrastrukturę drogową, co rusz oddając do użytku kierowców kolejne kilometry dróg. W Polsce liczba mostów przekroczyła już 10 tys. - gdzie znajduje się rekordzista pod względem długości?

Najdłuższy most w Polsce jest na Wiśle w Rozgartach koło Grudziądza. Ma 1953,6 m długości.
Najdłuższy most w Polsce jest na Wiśle w Rozgartach koło Grudziądza. Ma 1953,6 m długości.GDDKiA

Rozbudowa kolejnych dróg w Polsce wymaga budowania coraz bardziej skomplikowanych obiektów inżynieryjnych. Prym wiodą najróżniejsze mosty, z których część może pochwalić się nawet rekordami na skalę światową. W dobie tak prędkiego rozwoju wyróżniają się jednak te, które są najwyższe, najdłuższe i najbardziej widowiskowe.

Najdłuższy most drogowy w Polsce. Jego budowa zajęła dwa lata

Tytuł rekordzisty pod względem długości należy do mostu w Rozgartach pod Grudziądzem, który mierzy 1953,6 m i umożliwił poprowadzenie autostrady A1 nad Wisłą łącząc węzeł "Nowe Marzy" z węzłem "Grudziądz". Jego budowa rozpoczęła się w 2009 r. i została ukończona zaledwie dwa lata później.

Konstrukcja składa się z trzech części: mostu nurtowego nad głównym korytem Wisły o długości 400 m, w którego skład wchodzą trzy przęsła. Estakady dojazdowe mają długość 994,9 m (na lewym brzegu) i 562,9 m (na prawym brzegu). Za projekt mostu odpowiada Piotr Wanecki, autor m.in. Mostu Milenijnego we Wrocławiu, a wykonawcą była firma Skanska i NDI.

Krótszy od lidera o 86 m. Most w Kwidzynie jest drugim najdłuższym mostem drogowym w Polsce

Most w Kwidzynie jest zaledwie o 86 m krótszy od lidera w rodzimym rankingu, a jego długość wynosi dokładnie 1867,2 m. Przeprawa nad Wisłą, łącząca drogę krajową nr 55 z DK 91, została wybudowana w 2013 r., a wykonawcą było polsko-hiszpańskie konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman. Koszt budowy wraz z drogami dojazdowymi o długości około 12 km wyniósł 250,8 mln zł i został sfinansowany przez Krajowy Fundusz Drogowy.

Warto zaznaczyć, że jest to konstrukcja typu extradosed łącząca cechy mostu podwieszanego i belkowego sprężonego. Swego czasu most w Kwidzynie był najdłuższym obiektem tego typu w Europie.

Most na dużej rzece otoczony zielonymi polami i budynkami w oddali, ukazując spokojny pejzaż wiejski.
Przeprawa w Kwidzynie to most sprężony typu extradosed.GDDKiAGDDKiA

Most Rędziński we Wrocławiu. Trzecie miejsce pod względem długości i lider w wysokości

Najniższy stopień podium należy do Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, który stanowi przeprawę nad Odrą oraz całą Wyspą Rędzińską. Obiekt jest częścią Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w ciągu autostrady A8 i mierzy 1742 m długości. Pod względem wysokości pylonów nie ma sobie równych - te wznoszą się na wysokość 122 m co sprawia, że jest najwyższą konstrukcją tego typu w Polsce.

Most Rędziński na A8. Odcinkowy pomiar prędkości na AOW ma zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
Most Rędziński na A8 jest rekordzistą w Polsce pod względem wysokości pylonów.Mateusz GrochackiEast News

To najdłuższy most na świecie. Ciągnie się od Zgorzelca do Wrocławia

Pod względem długości jednak wypadamy blado, bo rekordzistą jest zbudowany w ciągu zaledwie czterech lat w Chinach most o długości 164,8 km. Znajduje się on w prowincji Jiangsu i stanowi część Kolei Dużych Prędkości Pekin-Szanghaj. Most składa się z dwóch głównych sekcji - Danyang mierzącej 52,4 km oraz Kunshan o długości 112,4 km.

Konstrukcyjnie jego budowa była ogromnym wyzwaniem, ponieważ część nad jeziorem Yangcheng wymagała postawienia 2 tys. filarów, do których zużyto 450 tys. ton stali. Dodatkowo 9-kilometrowy odcinek nad otwartą wodą zaprojektowano tak, aby swobodnie mogły pod nim przepływać statki.

Najdłuższy most świata ma niemal 165 km długości
Najdłuższy most świata ma niemal 165 km długościLuo chunxiao / Imaginechina / Imaginechina via AFPAFP

Top 10 najdłuższych mostów w Polsce. Za trzy lata może dojść do zmiany

Do roszad w rankingu najdłuższych mostów w Polsce dochodzi bardzo rzadko, a ostatnia zmiana miała miejsce w 2023 r., gdy otwarto przeprawę w Wierzchosławicach o długości 816 m, która zepchnęła z zestawienia most im. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie mierzący 706 m - oba obiekty znajdują się jednak poza pierwszą dziesiątką.

Za niespełna dwa lata dojdzie do zmian na podium, ponieważ na trzecie miejsce wskoczy most w Stalowej Woli o długości 1760 m, który będzie jednocześnie najdłuższym mostem na Podkarpaciu.

Ranking 10 najdłuższych mostów w Polsce:

  1. Most w Rozgartach pod Grudziądzem - długość: 1953,6 m
  2. Most w Kwidzynie - długość: 1867,2 m
  3. Most Rędziński we Wrocławiu - długość: 1742 m
  4. Most Solidarności w Płocku - długość: 1712 m
  5. Most Anny Jagiellonki w Warszawie (roboczo Południowy) - długość: 1505,4 m
  6. Most im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu - długość: 1098 m
  7. Most im. Jana Pawła II w Puławach - długość: 1038 m
  8. Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego w Bydgoszczy - długość: 1001 m
  9. Most Milenijny we Wrocławiu - długość: 923,5 m
  10. Most nad Dunajcem w Wierzchosławicach - długość: 815,6 m
