Spis treści: Nowy zjazd na węźle Mistrzejowice Opóźnienie z otwarciem zjazdu na węźle Mistrzejowice Jak wyglądają prace na obwodnicy Krakowa?

Nowy zjazd na węźle Mistrzejowice

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że 15 stycznia 2026 roku otwarto funkcjonujący od teraz na węźle Mistrzejowice 1,5-kilometrowy zjazd z drogi ekspresowej S52 (Północna Obwodnica Krakowa) na drogę ekspresową S7.

Dotychczas, od grudnia 2024 r., czyli od momentu uruchomienia Północnej Obwodnicy Krakowa oraz kolejnego fragmentu trasy S7 (13,3 km między węzłami Widoma i Mistrzejowice) samochody jadące zarówno w stronę Warszawy (S7), jak i w kierunku północy stolicy Małopolski (S52) korzystały ze wspólnego zjazdu. Teraz, po uruchomieniu nowego elementu infrastruktury drogowej, ruch na Północną Obwodnicę Krakowa zostanie poprowadzony dotychczasowym połączeniem, a osoby jadące w stronę Warszawy skorzystają z nowego zjazdu.

Opóźnienie z otwarciem zjazdu na węźle Mistrzejowice

Drogowcy zapowiedzieli wcześniej, że otwierając nowy zjazd chcą wykorzystać prognozowaną na dziś odwilż. Ta informacja ma znaczenie, ponieważ to właśnie warunki pogodowe były powodem, dla którego odwołano wcześniejszy termin. Planowano to zrobić 8 stycznia 2026 r., ale krakowski oddział GDDKiA poinformował wówczas, że właśnie z uwagi na panującą pogodę przeprowadzenie zmiany organizacji ruchu wiązałoby się z realnym ryzykiem.

Chodziło przede wszystkim o prace bezpośrednio na jezdni oraz montaż nowego oznakowania. Zaznaczano wówczas, że kluczowe przy ustalaniu kolejnej daty jest bezpieczeństwo kierowców i pracowników służb drogowych.

Jak wyglądają prace na obwodnicy Krakowa?

Węzeł Mistrzejowice to jeden z kluczowych punktów w układzie drogowym wokół Krakowa. Mimo otwarcia kolejnego zjazdu, nie działa on jeszcze w pełni swoich możliwości, z uwagi na kontynuowane prace na odcinku S7 między właśnie węzłem Mistrzejowice i węzłem Grębałów. Udostępnienie tego fragmentu jest planowane na jesień 2026 r. Wtedy też kierowcy mają otrzymać kompletny, docelowy układ połączeń omawianego węzła. Inwestycja jest elementem większego projektu, którego celem jest domknięcie ringu drogowego wokół miasta.

Na północy droga ekspresowa S7 jest oddawana do ruchu etapami. Pod koniec 2024 roku kierowcom udostępniono ponad 13 km nowej drogi między węzłem Widoma i rejonem Mistrzejowic. To znacząco poprawiło wyjazd z miasta w kierunku północnym, ale, jak wspomnieliśmy, wciąż są prowadzone.

