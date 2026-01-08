W skrócie Nowy zjazd z Północnej Obwodnicy Krakowa na trasę S7 miał zostać uruchomiony w czwartek, ale plany pokrzyżowały intensywne opady śniegu.

Węzeł Mistrzejowice stanowi kluczowy punkt organizacji ruchu na północy Krakowa – nowy zjazd ma rozdzielić relacje dla kierowców jadących z i do Warszawy.

Pełne połączenie obwodnicy z S7 oraz zakończenie budowy ringu wokół Krakowa planowane jest na październik, co przyczyni się do uporządkowania ruchu w regionie.

Zjazd Mistrzejowice nie ruszy zgodnie z planem

Zapowiadane na dziś (8 stycznia) uruchomienie docelowego zjazdu na węźle Mistrzejowice zostało odwołane. Krakowski oddział GDDKiA poinformował, że przy obecnych warunkach pogodowych przeprowadzenie zmiany organizacji ruchu wiązałoby się z realnym ryzykiem. Chodzi przede wszystkim o prace bezpośrednio na jezdni oraz montaż nowego oznakowania.

Nowy termin nie został jeszcze wskazany. Drogowcy zapowiadają, że zostanie on ogłoszony w osobnym komunikacie, gdy sytuacja na drogach się ustabilizuje. Kluczowe ma być bezpieczeństwo kierowców oraz pracowników służb drogowych.

Węzeł Mistrzejowice. Jak wygląda obecna organizacja ruchu?

Planowana zmiana miała zakończyć funkcjonowanie tymczasowego rozwiązania, które obowiązuje od grudnia 2024 r. Od momentu uruchomienia Północnej Obwodnicy Krakowa oraz nowego fragmentu trasy S7, kierowcy jadący zarówno w stronę Warszawy, jak i w kierunku Krakowa korzystają z jednego wspólnego zjazdu.

Docelowy układ przewiduje rozdzielenie tych relacji. Ruch z Warszawy na Północną Obwodnicę Krakowa miał pozostać na dotychczasowym zjeździe, natomiast wjazd na S7 od strony Krakowa miał zostać poprowadzony nowym, oddzielnym połączeniem. To właśnie ten element układu nie został dziś uruchomiony.

Nowy zjazd ma długość 1,5 km i w założeniu ma poprawić płynność ruchu w północnej części miasta.

Domykanie ringu wokół Krakowa coraz bliżej

Węzeł Mistrzejowice to jeden z kluczowych punktów w układzie drogowym Krakowa. Jego pełne udostępnienie, obejmujące wszystkie relacje między Północną Obwodnicą Krakowa a trasą S7, planowane jest na październik br. To wtedy kierowcy mają otrzymać kompletny, docelowy układ połączeń. Inwestycja jest elementem większego projektu, którego celem jest domknięcie ringu drogowego wokół miasta.

Na północy Krakowa trasa S7 jest oddawana do ruchu etapami. Pod koniec 2024 r. kierowcy zyskali ponad 13 km nowej drogi pomiędzy węzłem Widoma a rejonem Mistrzejowic. To znacząco poprawiło wyjazd z miasta w kierunku północnym, ale inwestycja nadal trwa.

Do zakończenia prac brakuje jeszcze około 5 km trasy prowadzącej w stronę węzła Nowa Huta. Na tym odcinku powstaje kilkadziesiąt obiektów inżynieryjnych, w tym wiadukty i estakady. Dopiero ich oddanie pozwoli na pełne zamknięcie obwodnicy Krakowa w ciągu dróg ekspresowych.

