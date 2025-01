Obecnie droga ekspresowa S3 oferuje 436 km i ciągnie się od Troszyna w województwie zachodniopomorskim przez województwo lubuskie aż do Lubawki przy polsko- czeskiej granicy. Na węźle Lubawka kierowcy zmierzający do kraju naszych sąsiadów zjeżdżają z ekspresówki i korzystając z drogi krajowej nr 5 przekraczają przejście graniczne. Trzykilometrowy odcinek S3 prowadzący od węzła Lubawka do granicy z Czechami jest obecnie niedostępny. To dlatego, że czeski odcinek autostrady D11, z którym ma łączyć się S3, nie został jeszcze wybudowany. W efekcie S3 kończy się dziś w polu. Budowa była opóźniana przez problemy z wyborem wykonawcy, ale ostatecznie udało się dopiąć wszelkich formalności.