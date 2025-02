OTOMOTO Insights: biznesowe ogłoszenia znikają szybciej niż oferty prywatnych sprzedających

Na początku 2025 r. obserwujemy stabilizację trendów rynkowych. Wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -15,1, a wskaźnik wyprzedzający do -9,9. Optymizmem napawa zwiększenie się odsetka osób deklarujących prawdopodobny zakup samochodu w najbliższych 12 miesiącach (o 0,39 p.p.). Wzrost wskaźników pokazuje, że konsumenci ostrożnie, ale stopniowo odzyskują pewność co do swojej sytuacji finansowej. Według wstępnych danych GUS, PKB w 2024 roku wzrosło realnie o 2,9% r/r, co jest znaczącą poprawą względem wzrostu o 0,1% w 2023 r. Inflacja utrzymuje się poniżej 5% r/r.