We wtorek sejmowe komisje infrastruktury oraz cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii zakończyły prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Prace obu komisji zostały rozpoczęte w ubiegłym tygodniu, ale posiedzenie zostało przerwane i kontynuowano je we wtorek.



Ustawa gotowa na poślizg

W projekcie znajdują się także propozycje zmian, związanych z terminami realizacji poszczególnych systemów i ich części. Dodatkowo w trakcie prac komisji zostały zgłoszone poprawki, które dają możliwość bardziej elastycznego kształtowania terminu zakończenia realizacji tych systemów. W myśl tych zmian właściwy minister będzie mógł ogłaszać informacje o uruchomieniu poszczególnych funkcjonalności w komunikacie, a nie będzie musiał dostosować się do zapisanych w ustawie terminów.



"Mamy obecnie taką sytuację, że bardzo duże zasoby zostały rzucone na realizację procesów sprawnego przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Mimo różnych problemów, bilans tych działań jest - moim zdaniem - na plus. Jednak te zasoby zostały przesunięte z innych projektów, stąd konieczność modyfikacji terminów. Jednocześnie wpisanie sztywnej daty do ustawy jest niepraktyczne, bo czasem trzeba coś przesunąć a czasem będziemy w stanie pewne rzeczy zrobić wcześniej" - powiedział podczas posiedzenia sejmowych komisji sekretarz stanu w Kancelarii Premiera RP i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Jako przykład podał on ustawę tzw. dekoderową, w ramach której konsumenci mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup dekodera. W tej ustawie również zapisano, że o uruchomieniu poszczególnych funkcjonalności będzie informować się w komunikacie.



"Przykładem może być ustawa dekoderowa, które weszła w życie wczoraj, choć pierwotnym terminem był piątek. Ale gdybyśmy utrzymali termin piątkowy, to oddalibyśmy system niespełniający naszych wymagań" - powiedział Cieszyński.

Projekt ustawy zostanie teraz skierowany na II czytanie pod obrady Sejmu.



