Złapany na gorącym uczynku. Chciał ukraść katalizator

​Gorzowscy policjanci ruchu drogowego wracając ze służby zatrzymali mężczyznę próbującego wyciąć katalizator z jednego z samochodów. 23-latek usłyszał zarzut usiłowania kradzieży. Grozi mu do pięciu lat więzienia - poinformował Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Zdjęcie Nasilają się kradzieże katalizatorów /

"Funkcjonariusze sprawdzą teraz, czy mody człowiek nie dopuścił się wcześniej podobnych przestępstw" - zapowiedział Jaroszewicz.

Policjanci naszli złodzieja, kiedy podczas minionego weekendu wracali do domu po nocnej służbie. Zaparkowali samochód przy ulicy Okulickiego i zauważyli w pobliżu mężczyznę, który szedł w roboczym kombinezonie z torbą podróżną.



Mężczyzna w końcu podszedł do zaparkowanego fiata, położył się pod autem i włączył latarkę. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy z piłą do metalu w ręku.



"Zaraz potem na miejscu pojawił się patrol i zabrał go na komendę. O próbie kradzieży został powiadomiony właściciel fiata. Gdyby nie policjanci, jego auto zostałoby uszkodzone i musiałby ponieść spore koszty naprawy" - zakończył Jaroszewicz.