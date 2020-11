Zbieżność kół. Nawet pół stopnia ma znaczenie!

Do najczęściej bagatelizowanych nieprawidłowości w samochodach zaliczyć można złe wartości zbieżności kół. Kierowcy często nie zdają sobie z tego sprawy i użytkują swoje pojazdy uznając je za sprawne.

Zdjęcie Na tym polega ustawienie zbieżności /

Tego rodzaju nieświadomość niesie jednak za sobą przykre konsekwencje. Jakie?

Czym jest zbieżność kół?

Parametr ten odnosi się do kół znajdujących się na tej samej osi, a więc ustawia się go osobno dla przednich i osobno dla tylnych kół. Chodzi tu o tzw. zbieżność kątów toru jazdy, czyli mówiąc prościej o to, czy zarówno prawe, jak i lewe koło są do siebie ustawione równolegle. Granica odchylenia dopuszczalna w czasie pomiaru to zaledwie... 3 stopnie. Nazywa się ją kątem zbieżności. Przy dodatnim wyniku (np. +3 stopnie) mówi się, że koła są zbieżne. Przy wynikach ujemnych (np. - 3 stopnie) mamy do czynienia z kołami ustawionymi rozbieżnie.

Nieprawidłowa wartość badania zbieżności kół - skutki

Parametr wpływa przede wszystkim na komfort jazdy oraz precyzję kierowania, a co za tym idzie - bezpieczeństwo podróży. Jeśli koła są ustawione względem siebie nieprawidłowo to wcześniej czy później odczujemy tego skutki.



Jakie? Są to między innymi: trudności lub brak możliwości utrzymania prostego kierunku jazdy, nieprawidłowa wartość oporu toczenia (auto na prostej drodze szybciej wytraca prędkość, generuje większe spalanie) czy np. opóźnienie momentu skrętu ze względu na nieprawidłową wartość powierzchni stycznej opony z drogą (przez to auto może generować odczucie bezwładu na ostrych zakrętach, co przy małym doświadczeniu kierującego może nawet doprowadzić do kolizji).



Dla części kierowców bardziej dotkliwe mogą być jednak następstwa związane z przyspieszonym i nierównomiernym zużyciem ogumienia. Nieprawidłowo ustawiona zbieżność może być przyczyną błyskawicznego wręcz zużycia bieżnika.

Zdjęcie Komputerowe ustawianie geometrii /

Ustawienie zbieżności kół

By mieć pewność, że samochód, który użytkujemy, posiada właściwie ustawioną zbieżność, warto regularnie poddawać go kontroli ustawienia geometrii zawieszenia i kół. "Radzimy robić to średnio raz w roku, a zwłaszcza po wymianie opon, gdyż wówczas istnieje największa szansa, iż będzie wymagana korekta zbieżności" - mówi Sebastian Dudek ekspert z firmy Autotesto specjalizującej się w oględzinach samochodów używanych.

Cena za taką usługę nie należy co prawda do najniższych (za kompletną geometrię zapłacić trzeba od około 250 zł wzwyż, sama regulacja zbieżności to wydatek około 100 zł), jednak powierzając zadanie w ręce specjalistów, mamy pewność, że do jego wykonania zostały użyte nowoczesne urządzenia komputerowe, a nie, że jedynie zweryfikowano całą sprawę "na oko".

"Odradzamy samodzielne ustawianie zbieżności kół, gdyż ryzyko błędu jest tu jeszcze większe, a nawet odchylenie rzędu 0,5 stopnia może okazać się sporym problemem podczas jazdy" - dodaje Dudek.

Nie pomogą tu nawet kupione w sklepie internetowym wskaźniki laserowe. Tylko komputerowa diagnoza, która cechuje się bardzo niskim marginesem błędu, pozwala wykonać taką naprawę w sposób, który zagwarantuje bezpieczeństwo, komfort prowadzenia i wydłuży żywotność ogumienia.