Nie takich informacji spodziewali się chyba eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego bezrefleksyjnie przyklaskujący nowym przepisom dotyczącym przejść dla pieszych.



Część z nich drwiła z argumentacji kierujących, którzy obawiali się, że piesi zyskają zwalniający z myślenia status "świętych krów" i będą wchodzić pod koła bez zachowania należytej ostrożności.

Pojawiły się nawet pomysły wykreślenia z Prawa o ruchu drogowym części art. 14. Na szczęście absurdalne propozycje, w myśl których z kodeksu drogowego zniknąć miał zapis zabraniający wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, nie weszły w życie.



Kierowcy mieli rację? Nowe przepisy nie działają?

Kilka dni temu w mediach pojawiły się pierwsze podsumowania dotyczące bezpieczeństwa drogowego w Polsce w roku 2021. Triumfalnie ogłoszono w nich, że zauważalnie zmalała liczba wypadków w obszarze zabudowanym.



W ujęciu rocznym spadła liczba wypadków z udziałem pieszych. Odnotowano ich 4 725 czyli mniej o 510 niż w roku 2020 oraz o 2 269 niż w roku 2019. W skutek tych wypadków zginęło 515 pieszych, mniej niż roku temu o 115 i o 272 mniej niż w 2019 roku. Liczba wypadków na przejściach dla pieszych również spadła (2362 - w roku 2020 było ich 353 więcej, w 2019 - 1142 więcej) - informowała KGP.

Rok 2021 prezentował się w tym względzie następująco:



liczba wypadków w obszarze zabudowanym: 15 649

liczba zabitych w wypadkach na obszarze zabudowanym: 871



liczba rannych w wypadkach na obszarze zabudowanym: 17 529



liczba kolizji w obszarze zabudowanym: 325 034

W porównaniu z rokiem 2020 oznacza to:



spadek liczby wypadków o 663 zdarzenia

spadek liczby ofiar śmiertelnych o 213 osób



spadek liczby rannych o 255 osób



wzrost liczby kolizji o 30 542 zdarzenia.



Trzeba przyznać, że tak prezentowane liczby wyglądają imponująco. Łatwo można więc ulec złudzeniu, że czerwcowe zmiany w prawie o ruchu drogowym poskutkowały skokową poprawą poziomu ochrony pieszych. Problem w tym, że fakty zupełnie na to nie wskazują. Co więcej - po wprowadzeniu przepisów mówiących o pierwszeństwie dla pieszych "wchodzących" (cokolwiek to znaczy - nawet Ministerstwo Infrastruktury nie potrafiło podać nam definicji pieszego "wchodzącego" na przejście), sytuacja zdecydowanie się pogorszyła!



Pół roku pierwszeństwa pieszych. Wzrost wypadków na przejściach i liczby ofiar

Podsumowując ubiegły rok na polskich drogach nie można zapominać, że zmiany rozszerzające poziom ochrony pieszych w obrębie przejść weszły w życie 1 czerwca 2021 roku. Mając to na uwadze poprosiliśmy komisarza Roberta Opasa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji o zestawienie dotyczące zdarzeń drogowych zanotowanych w systemie SEWIK (System Ewidencji Wypadków i Kolizji), jakie wydarzy się w obrębie przejść dla pieszych w drugiej połowie roku 2021 i 2020.



Zdarzenia z udziałem pieszych w II połowie 2021 roku

Wnioski nie są już niestety tak optymistyczne, jak wynikałoby to z medialnych doniesień. Po wprowadzeniu nowych przepisów - w ujęciu rok do roku - liczba wypadków, kolizji, rannych i zabitych wzrosła!

W drugiej połowie 2021 roku (okres obowiązywania nowych przepisów) w obrębie przejść dla pieszych zanotowano:



1618 wypadków

107 ofiar śmiertelnych

1571 rannych

1509 kolizji



W porównaniu z drugą połową 2020 roku oznacza to:



wzrost liczby wypadków na przejściach o 74 zdarzenia



wzrost liczby zabitych o 4 osoby



wzrost liczby rannych o 68 osób



wzrost liczby kolizji o 89 zdarzeń



Pół roku to zbyt krótki okres, by można było wyciągać konstruktywne wnioski. Warto jednak pamiętać, że cześć "ekspertów" od BRD - mających niestety duży wpływ na tworzących przepisy - potrafi podpierać się w swoich opiniach chociażby statystykami... dobowymi. Patrząc z perspektywy ostatnich sześciu miesięcy śmiało można jednak powiedzieć, że przepisy dotyczące zmian w obrębie przejść dla pieszych nie zmieniły nic, co i tak uznać można za dyplomatyczne stwierdzenie.



