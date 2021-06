Wpadł złodziej Mercedesa, auto odzyskano

Stołeczni policjanci z grupy specjalizującej się w zwalczaniu przestępczości samochodowej zatrzymali 28-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem - powiedział rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak. Chodzi o mercedesa, którego śledczym udało się odzyskać w jednym z komisów w woj. kujawsko-pomorskim.

Złodziej grozi do 10 lat więzienia

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. "Policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową Komendy Stołecznej Policji ustalili operacyjnie, że w warszawskim Wawrze został skradziony mercedes i już po kilku godzinach został sprzedany w jednym z komisów samochodowych w województwie kujawsko-pomorskim" - powiedział rzecznik KSP.

Nadkomisarz wskazał, że stołeczni policjanci skontaktowali się ze swoimi kolegami z sąsiedniego województwa i poinformowali ich o całym zdarzeniu. "Dzięki czemu udało się zabezpieczyć mercedesa, który czekał już na kolejną sprzedaż w komisie" - wyjawił.

"Jak się później okazało, kradzież pojazdu nie została jeszcze zgłoszona, ponieważ właściciel nie zdążył zorientować się, że jego auto zostało skradzione. Kiedy odebrał telefon od policjantów nie ukrywał zdziwienia i natychmiast udał się na komendę w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie" - dodał rzecznik.

Przekazał, że po oględzinach samochód wrócił do właściciela, ale na tym sprawa się nie skończyła. Stołeczni śledczy ustalili miejsce, w którym przebywał mężczyzna podejrzany o kradzież tego pojazdu. "Przyjechali do miejsca jego zamieszkania, zatrzymali 28-latka i przewieźli go do komendy" - podał.

Zatrzymany mieszkaniec warszawskich Bielan został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem mercedesa.

Za zarzucany czyn może mu grozić do 10 lat więzienia.

