Ten grzyb to wielki lokalny skarb. Wrócił na nową drogę

Od 4 grudnia kierowcy z opolskiego mogą korzystać ze zmodernizowanego odcinka drogi DK46 między Nysą a Pakosławicami. Trasa zyska wreszczie dwujezdniowy charakter, co w znacznym stopniu poprawi płynność ruchu. Wydarzeniem o równie podniosłym charakterze, co otwarcie nowego fragmentu drogi, jest też dla lokalnych kierowców powrót na swoje miejsce "najsłynniejszego w Polsce grzybka". Relikt PRL, który przez ostatnie lata bardziej straszył niż zachęcał do odpoczynku, na dobre wpisał się w lokalny krajobraz i stanowił charakterystyczny punkt orientacyjny. Jego zniknięcie wywołało nawet lokalny skandal.

Zdjęcie Kierowcy z opolskiego pojadą wktórce zmodernizowanym odcinkiem DK46 między Nysą a Pakosławicami. Na miejsce wrócił słynny grzybek! / GDDKiA