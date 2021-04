Skuteczny pościg za złodziejami samochodu

​Odzyskaniem skradzionego Nissana i zatrzymaniem trzech osób podejrzanych o kradzież tego samochodu, zakończyła się nocna akcja łódzkich policjantów.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi reagują na nasilające się w ostatnim czasie kradzieże samochodów.

19 kwietnia 2021 roku wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Wywiadowczego i Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową patrolowali ulice Łodzi zwracając szczególną uwagę na uliczki i parkingi osiedlowe. Około godziny 2.00 na terenie Widzewa Wschodu uwagę policjantów zwróciły dwa pojazdy wyjeżdżające z osiedla, Nissana i jadącego w niedalekiej odległości za nim Forda.

Policjanci podejrzewając, że mogą w nich znajdować się osoby powiązane ze środowiskiem przestępczym, postanowili zatrzymać pojazdy do kontroli. Jednak kierujący obu pojazdów na widok radiowozów podjęli próbę ucieczki. Kluczyli ulicami, poruszając się przy tym z nadmierną prędkością. Nie reagowali na dawane im sygnały i polecenia. Byli mocno zdesperowani, za wszelką ceną próbowali wymknąć się pościgowi.

Ucieczka zakończyła się jednak fiaskiem. Kierujący skradzionym Nissanem o wartości 100 tysięcy zł 18-latek został schwytany w okolicach ulicy Malowniczej, by go zatrzymać policjanci musieli doprowadzić do kolizji. Podczas zatrzymania młody przestępca stawiał czynny opór, wyrywał się. Policjanci znaleźli przy nim narzędzia, latarkę i rękawiczki.

W tym samym czasie jego wspólnicy, uciekający Fordem, zatrzymani zostali przez inne policyjne załogi, na autostradzie A2 w okolicach MOP Niesułków. W pojeździe znajdowały się dwie osoby, 25-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna. Podczas przeszukania samochodu policjanci zabezpieczyli między innymi specjalistyczny sprzęt elektroniczny służący do uruchamiania pojazdów.



Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Zostali tymczasowo aresztowani. 18-latek dodatkowo odpowie za nie zatrzymanie się do kontroli. Natomiast 30-latek poniesie odpowiedzialność za świadome narażenie na zarażenie chorobą zakaźną.



Sprawa jest rozwojowa, dalsze czynności prowadzą policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową łódzkiej Komendy.



