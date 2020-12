Policja odzyskała dwa BMW o wartości 280 tys. zł

Policjanci ze Środy Śląskiej odzyskali dwa przywłaszczone BMW o łącznej wartości 280 tys. zł. Sprawca usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Odzyskane BMW /

Oba pojazdy zostały przywłaszczone przez 28-letniego mieszkańca Wrocławia na szkodę firmy leasingowej. Sprawca, będąc zobowiązanym do spłaty należności, nie dokonywał stosownych wpłat na rzecz poszkodowanej firmy. Z kolei sam przekazywał powierzone mu mienie innym osobom do użytkowania, pobierając za to wynagrodzenie.

Reklama

W wyniku podjętych przez średzkich policjantów działań operacyjnych ustalono, że jeden z odzyskanych pojazdów znajdował się już na terenie Niemiec. Samochód został sprowadzony do kraju, zabezpieczony przez policjantów, a następnie przekazany przedstawicielowi poszkodowanej firmy.

Mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Odzyskane BMW /

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!