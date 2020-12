Polak potrafi! Części do aut pracują w... szpitalu!

Branża motoryzacyjna aktywnie wspiera walkę z koronawirusem. Dotyczy to nie tylko przestawiania się na produkcję medyczną, ale też szybkiego reagowania na lokalne problemy.

Przykładem może tu być polska fabryka Volkswagena we Wrześni. Już wiosną specjalny zespół pracowników skonstruował i zbudował dystrybutory do środków dezynfekcyjnych, którym dziś dzieli się z innymi.



W ostatnich dniach firma przygotowała kolejny transport materiałów sanitarnych, który został przekazany Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia w Poznaniu, na terenie którego znajduje się specjalny oddział zakaźny przeznaczony dla chorych leczonych z Covid-19. Poznański szpital otrzymał właśnie od firmy Volkswagen Poznań 10 000 sztuk jednorazowych rękawic, 500 kremów do rąk oraz kolejnych 10 egzemplarzy dystrybutorów do środków dezynfekcyjnych. Urządzenia skonstruowano w zakładzie od podstaw już wiosną, na samym początku pandemii.



Dzięki pomysłowości polskich inżynierów w ich konstrukcji dezynfekatorów wykorzystano części, które na co dzień trafiają do produkowanych we Wrześni Volkswagenów Caddy. Wśród nich znalazła się min. pompka spryskiwacza. Zespół automatyków stworzył odpowiednią jednostkę sterującą. W sumie do poznańskiego szpitala trafiło już 18 tego typu urządzeń! W zakładzie skonstruowano też urządzenia służące ich budowie, co pozwoliło na stworzenie małej linii produkcyjnej.

"W związku z sytuacją pandemii, która również dotknęła nasz zakład, już na samym jej początku podjęliśmy decyzję o przygotowaniu własnych urządzeń do dezynfekcji. Decyzja ta była podyktowana brakiem dostępności tych urządzeń na rynku, a jeżeli już były dostępne na rynku, to czas oczekiwania na nie był zbyt długi. Teraz, korzystając z naszego doświadczenia i z budowanych przez nas urządzeń, mogliśmy wesprzeć lekarzy walczących na linii frontu z Covid-19 w naszym miejskim szpitalu zakaźnym" - mówi Sławomir Wichniarz Kierownik działu techniki zakładowej Volkswagen Poznań.



