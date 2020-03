Orlen szczodry dla sportowców

W Warszawie odbyła się prezentacja zawodników, których sponsorem jest koncern Orlen. Na scenie pojawili się m.in. kierowcy, lekkoatleci, siatkarze, piłkarze ręczni czy badmintoniści.

Zdjęcie BMW M4 DTM Kubicy /Piotr Nowak /PAP

Jedną z największych gwiazd Orlen Teamu jest Robert Kubica. W ubiegłym sezonie bez powodzenia ścigał się w mistrzostwach świata Formuły 1 w barwach najsłabszego w stawce Williamsa. W tym roku Orlen, zostając głównym sponsorem zespołu Alfa Romeo, zapewnił mu rolę kierowcy rezerwowego i testowego Alfa Romeo Racing Orlen.



W lutym uczestnicy cyklu odbyli już pierwsze oficjalne testy w Barcelonie. W ich trakcie Kubica osiągnął najlepszy czas dnia, ale zapewnił, że to nie miało dla niego większego znaczenia.

"Testy służą do tego, żeby realizować swoje cele i swój program. Moje odczucia za kierownicą bolidu były bardzo pozytywne od razu. Ale to nie wynik, który udało mi się osiągnąć jest tego potwierdzeniem" - podkreślił Kubica, który jednocześnie rywalizować będzie także w serii DTM. W tym wypadku również nie obyło się bez pieniędzy Orlenu. To dzięki nim niemiecki koncern przygotował dodatkowy samochód dla Kubicy.



W skład Orlen Teamu wchodzi wielu innych przedstawicieli sportów motorowych. Jest wśród nich również uczestnik rajdów terenowych, w tym słynnego Dakaru, Jakub Przygoński. Pod koniec lutego zajął trzecie miejsce w Katarze w pierwszej rundzie Pucharu Świata FIA.

Zdjęcie Wyścigowa łódka Marszałka / Piotr Nowak / PAP

"Jechaliśmy nowym samochodem, było to nowe wyzwanie, bo to auto o całkowicie innej konstrukcji z innym silnikiem. Zapowiada się bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni z tego startu" - zapewnił.

Z logo koncernu będzie występował także mistrz świata w jeździe na żużlu Bartosz Zmarzlik.

"Mam jeszcze przed sobą wiele marzeń i celów, ale nigdy ich nie zdradzam. Chcę robić swoje, żeby zapisać się w historii motosportu" - powiedział.

Orlen sponsoruje także m.in. kierowców rajdowych - polskich i zagranicznych, grupę akrobatyczną "Żelazny" czy Bartłomieja Marszałka, który w minionym sezonie zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej motorowodnego cyklu F1 H20.

"Angażujemy się również w piłkę nożną, piłkę ręczną, lekkoatletykę, siatkówkę, koszykówkę czy kolarstwo" - wyliczał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zapewnił też, że sponsoring sportowy przynosi wymierne efekty, nie tylko biznesowe. Zwracając się do sportowców podziękował im za pracę, jaką wykonują.

"To wy, sportowcy, jesteście naszymi ambasadorami w kraju i za granicą. Nie tylko naszej marki, ale całej ojczyzny. Społeczeństwo jest zainteresowane sportem, a to buduje wartość dodaną firmy" - podkreślił.