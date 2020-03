Mieli budować bolid. Oddali maseczki do szpitala

​Pół tysiąca masek z filtrem przekazali we wtorek studenci AGH Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie. Maski te miały chronić żaków, członków zespołu AGH Racing, podczas budowy tegorocznego bolidu.

Zdjęcie Akcja szycia maseczek. Stan epidemiologiczny nie trwa nawet tygodnia, a zwykli ludzie muszą wyręczać rząd /Piotr Hukało /East News

"Chcemy pomóc tym, którzy najbardziej teraz potrzebują pomocy - czyli pacjentom i personelowi medycznemu. Poza tym w obecnej sytuacji najbliższe zawody bolidów stają pod znakiem zapytania" - powiedział członek AGH Racing Bartosz Gajewski.

Reklama

Maski z filtrem potrzebne są studentom podczas pracy nad bolidem, przede wszystkim chronią drogi oddechowe podczas szlifowania poszczególnych elementów konstrukcji.



Studenci są w trakcie budowy bolidu, jednak najcięższe prace musieli wstrzymać w związku z wprowadzeniem przez uczelnie nadzwyczajnego trybu pracy, który oznacza ograniczenie pracy do minimum, w tym odwołanie spotkań, wykładów, zajęć.



Zespół AGH Racing działa od 2012 r., konstruuje i buduje bolidy na użytek międzynarodowych zawodów, w których zdobywa najwyższe laury. Najbliższe zawody miały się odbyć w czerwcu w Kalifornii.



Studenci AGH zachęcają w mediach społecznościowych, aby iść w ślady zespołu AGH Racing i przekazywać szpitalom maski, gogle ochronne i fartuchy medyczne.



We wtorek dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zaapelowała o środki higieniczne, maski i gogle, ale przede wszystkim przyłbice ochronne.



W województwie małopolskim jest pięć osób zarażonych koronawirusem - czterech z nich przebywa w Szpitalu Uniwersytecki, a jeden w szpitalu im. S. Żeromskiego. Ten drugi szpital również apeluje do krakowian o szycie i dostarczanie masek ochronnych. Ostatnio ogłosił również zbiórkę pieniędzy na zakup urządzeń do tlenoterapii.



W Polsce pięć osób zmarło z powodu koronawirusa, zarażonych jest 221. Masek i fartuchów brakuje już od wielu dni. Źle to świadczy o przygotowaniu państwa do epidemii.