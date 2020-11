Honda e. Polskie ceny!

Na naszym rynku zadebiutował właśnie kolejny samochód z napędem elektrycznym. W polskich salonach Hondy można już składać zamówienia na nową Hondę e

Zdjęcie Honda e / Premiery Honda e już w wersji produkcyjnej

Utrzymane w stylistyce retro auto wyceniono na 152 900 zł, co oznacza, że pojazd ma raczej marne szanse, by stać się sprzedażowym hitem. Z drugiej strony mamy do czynienia z kwotą o 2 tys. zł niższą, niż zapłacić trzeba w salonach Fiata za nowy model 500e w debiutanckiej odmianie "La Prima".



Zdjęcie Honda e /

Reklama

Za wspomniane 152 900 zł otrzymamy auto w słabszej (136-konnej) wersji z podstawowym pakietem wyposażeni "Base". Mocniejsza odmiana z silnikiem generującym 156 KM oferowana jest wyłącznie w bogatszej wersji "Advance", za którą zapłacić trzeba co najmniej 165 900 zł. Lista wyposażenia modelu bazowego obejmuje m.in.: wykonane w całości w technologii LED reflektory, panoramiczny dach i obręcze kół ze stopów lekkich w rozmiarze 16 cali. O komfort i bezpieczeństwo dbają m.in.: adaptacyjny tempomat z funkcją automatycznego hamowania przed przeszkodą czy system AppleCarPlay z łącznością bezprzewodową.

Zdjęcie Honda e /

Przypominamy, że Honda E korzysta z akumulatorów o pojemności 35,5 kWh, które zapewniają maksymalny zasięg do 220 km. Niezależnie od poziomu mocy generowanej przez elektryczny silnik trakcyjny, kierowca ma do dyspozycji maksymalny moment obrotowy 315 Nm. Auto wyróżnia się głównie - utrzymaną w stylistyce retro - stylistyką. Produkcyjna wersja może się też pochwalić niecodziennymi rozwiązaniami, jak np. brak lusterek zewnętrznych (zastąpiły je gondole z kamerami) czy wysuwanymi klamkami.