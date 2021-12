Bugatti to bezsprzecznie marka należąca do grona producentów ultraluksusowych samochodów, które oferują niespotykany w innych pojazdach poziom wykonania oraz jakości wykorzystanych komponentów. Podążając za konkurentów z branży, marka z Molsheim właśnie rozpoczęła swój program o nazwie Sur Mesure, który umożliwia klientom dostosowanie pojazdów pod ich własne preferencje.



Klienci do tej pory mieli możliwość wyboru nieograniczonych wręcz kombinacji kolorów lakieru jak również skóry użytej we wnętrzu. Jednak w przypadku nowego programu klienci będą mieli możliwość dopasowania niektórych elementów zgodnie z własną fantazją. Do ich dyspozycji został przekazany również specjalny zespół, który pomoże w stworzeniu ich samochodu marzeń.



Pierwszym z takich pojazdów jest egzemplarz Chiron Pur Sport Grand Prix, którego wykończenie zainspirowano dokonaniami Louisa Chirona - kierowcy Formuły 1, który w 1931 roku wygrał Grand Prix Francji w Bugatti Type 51 oznaczonym numerem startowym 32.

Na zewnątrz samochód odznacza się specjalnym wykończeniem, wykorzystującym klasyczny błękitny lakier z charakterystycznymi czerwonymi akcentami ma górze przednich błotników oraz w tylnej części nadwozia. Wyczynowy charakter podkreślają wykończone czarnym lakierem progi, felgi oraz zderzaki. Na drzwiach umieszczono numer 32 nawiązujący do historycznego poprzednika.

We wnętrzu postawiono na stonowaną czerń z czerwonymi akcentami na boczkach drzwi, desce rozdzielczej oraz tunelu środkowym. Zagłówki foteli zdobi wyszyty czerwoną nicią numer 32.



- Przez wiele lat pracowaliśmy z naszymi klientami nad stworzeniem ich osobistej wizji unikalnego hipersamochodu. Od zawsze był to wysoce dopasowany do klientów proces, ale ponieważ coraz większa ich liczba wymaga szczegółowej i skomplikowanej personalizacji, wprowadzenie programu Sur Mesure zapewni, że będziemy mogli zaspokoić ich pragnienia z doskonałym poziomem szczegółowości - Hendrik Malinowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bugatti.

Podkreślając unikatowość samochodu warto wspomnieć również o jego technicznych rozwiązaniach. Chirona Pur Sport napędza ośmiolitrowy silnik W16, który dzięki czterem turbosprężarkom generuje 1500 KM oraz 1600 Nm momentu obrotowego, co pozwala mu osiągnąć "setkę" w 2,3 sekundy, 200 km/h w 5,5 sekundy, a także ograniczoną elektronicznie prędkość maksymalną wynoszącą 350 km/h.



Jest to w sumie ostatni moment dla klientów Bugatti by zaopatrzyć się w specjalnie przygotowany egzemplarz Chirona. Produkcja ograniczona do 500 egzemplarzy właśnie wkracza w finalną fazę - dostępne będzie jeszcze ostatnie 40 sztuk.



