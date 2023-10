Unijny kraj chce się zamknąć na tranzyt? Złe wieści dla polskich firm

Spis treści: 01 500 mln euro rocznie. Wysokie koszty tranzytu przez Austrię

02 VCÖ chce zamknięcia tranzytu przez Austrię

03 Austria zamknie granice na tranzyt? Duży cios w polskie firmy transportowe

04 Ile osób pracuje w branży transportowej w Polsce?

500 mln euro rocznie. Wysokie koszty tranzytu przez Austrię

VCÖ to organizacja aktywnie lobbująca na rzecz rozwiązań z zakresu "ekologicznej, sprawiedliwej społecznie i efektywnej ekonomicznie mobilności". Jej członkowie wyliczyli ostatnio, że koszty pośrednie związane z tranzytem drogowym towarów przez terytorium Austrii wynosić mogą nawet 500 mln euro rocznie.

Mówiąc o kosztach pośrednich VCÖ ma na myśli wydatki związane m.in. z emisją spalin, hałasu czy opieką medyczną dla osób chorujących na schorzenia będące efektem zanieczyszczenia środowiska. Do kosztów pośrednich zaliczane są też te związane z usuwaniem skutków wypadków czy zatorami drogowymi.

Brak zasady "zanieczyszczający płaci" sprawia, że transport ciężarówkami jest tańszy, co prowadzi do większego ruchu samochodów ciężarowych. Jest to sprzeczne z celami, jakim jest ograniczenie tranzytu" - stwierdziła ekspertka VCÖ Lina Mosshammer cytowana przez portal Vienna.at.

VCÖ chce zamknięcia tranzytu przez Austrię

Reklama

Z wyliczeń VCÖ wynika, że koszty związane z samą tylko emisją CO2 wyniosą w przyszłym roku 9,35 centa za wozokilometr w przypadku typowych pojazdów ciężarowych (cztery osie i klasy emisji Euro VI). W rzeczywistości opłaty od przewoźników wynosić mają niespełna 4 eurocenty za wozokilometr, co oznacza, że reszta obciąża kieszenie austriackich podatników.

Austria zamknie granice na tranzyt? Duży cios w polskie firmy transportowe

Trudno przypuszczać, by głos jednej organizacji był poważnie traktowany przez władze, ale w doniesienia z Austrii powinny z uwagą wsłuchiwać się polskie firmy transportowe, które grają obecnie pierwsze skrzypce na rynku UE. Można śmiało zakładać, że wprowadzenie takiego zakazu odbiłoby się również na wielu innych gałęziach gospodarki związanych z handlem międzynarodowym.



Z danych Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska wynika, że w Polsce jest obecnie ponad 100 firm transportu drogowego, które można zakwalifikować do kategorii dużych przedsiębiorstw - zatrudniających co najmniej 250 osób.



Cały sektor TSL należy do najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki, a sam transport drogowy jest branżą z największym wkładem w rozwój kraju, zwiększając w ciągu dekady zatrudnienie o blisko ćwierć miliona osób.

Ile osób pracuje w branży transportowej w Polsce?

W 2022 roku w całym sektorze TSL w Polsce pracowało ok. 940 tys. osób, a w samym transporcie drogowym ok. 510 tys. osób. W ciągu trzech lat w transporcie drogowym przybyło około 30 tys. pracowników. Pod względem zatrudnienia jest to największa branża w kraju.