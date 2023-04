Pociągi drogowe pojawią się w Polsce? Drogi i wiadukty mogą tego nie wytrzymać

Paweł Rygas Waga ciężka

Od wielu miesięcy branża transportowa w całej Unii Europejskiej boryka się z brakiem rąk do pracy. Dotyczy to zwłaszcza kierowców ciężarówek, których deficyt mierzony jest dziś w setkach tysięcy. Jednym z pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji jest zmiana przepisów dotyczących wymiarów pojazdów. Czy na polskich drogach zobaczymy wkrótce ciężarówki mierzące ponad 25 m długości? Są na to spore szanse. Problemem jest jednak stan infrastruktury drogowej, a - w szczególności - mostów i wiaduktów.

Zdjęcie Ciężarówki o długości powyżej 25 metrów mogą być poważnym problemem dla polskich mostów i wiaduktów fot. GITD /