Karambol na niemieckiej A3. Polak nie wyhamował i narobił strat na 1,5 mln euro

Zderzenie czterech ciężarówek. Polak nie wyhamował

Do zdarzenia doszło w niemieckim landzie Hesja, na odcinku autostrady A3 w kierunku Würzburga. Ruch na drodze między miejscowościami Diez i Limburg został wstrzymany z powodu wcześniejszej stłuczki. Dojeżdżający do tego miejsca 32-letni kierowca ciężarówki z Polski zareagował na czas i zatrzymał się odpowiednio wcześniej. Podobnie było z jadącym za nim 40-latkiem z Bośni i Hercegowiny.

Nie udało się to jednak 54-letniemu Polakowi znajdującemu się za nimi. Swoją podróż zakończył on na naczepie ciężarówki Bośniaka. W efekcie pojazd 40-latka uderzył w pojazd znajdujący się przed nim. To jednak nie był koniec. Również jadący za nimi 53-latek z Węgier nie zdążył zahamować i wskutek tego zatrzymał się na naczepie ciężarówki starszego z Polaków.

54-letni Polak trafił do szpitala

Z informacji podanych przez policję wynika, że największe obrażenia odniósł 54-latek. Funkcjonariusze zaznaczają jednak, że nie były one ciężkie. Służby medyczne postanowiły jednak, że profilaktycznie zostanie on przetransportowany do szpitala.

Okazało się, że jedna z ciężarówek przewoziła drogie roboty przemysłowe. Funkcjonariusze wstępnie ocenili straty na 1,5 mln euro (ok. 6,7 mln złotych).

Kiedy przystąpiono do prac porządkowych, okazało się, że pojazdy zaklinowały się na tyle mocno, że ich "rozłączenie" zabrało trochę czasu. W efekcie dwa pasy autostrady pozostawały zamknięte przez blisko siedem godzin. Wskutek tego utworzył się czterokilometrowy korek.

