Unikalny kabriolet marki Jelcz doczeka się remontu

Słynny Fredruś znów wyjedzie na drogi. We Wrocławiu rusza remont jednego z nielicznych zachowanych autobusów-kabrioletów marki Jelcz.

Zdjęcie Autobus-kabriolet w czasach świetności /Foto. Towarzystwo Miłośników Wrocławia /

Ile potrwa remont pojazdu - na razie nie wiadomo. Kultowy i niezwykły "ogórek" jest dobrze znany wrocławianom. Kiedyś uświetniał wiele miejskich imprez. Niestety po awarii, od ponad dekady nie był używany i niszczał.

Jak wspomina w rozmowie z RMF FM Krzysztof Wasilewski, wiceprezes wrocławskiego Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, autobus jest związany z historią miasta. - Od 1974 roku, kiedy na dni Wrocławia zostało to auto stworzone. Ponieważ to by zwykły miejski autobus, a w MPK postanowiono go przebudować na kabriolet dla wycieczek - opisuje.

Zdjęcie / Foto. Andrzej Skobejko /

- Koszt remontu tego autobusu szacowany jest obecnie na ok. 500 tys. złotych. Remont zacznie się od ściągnięcia nadwozia, piaskowania ramy - mówi reporterowi RMF FM Michałem Maliczkiewicz z Urzędu Miejskiego Wrocławia.