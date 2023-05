Spis treści: 01 Prawdopodobnie pierwszy mandat za prędkość na świecie

02 Odnaleziony i ponownie zarejestrowany

03 Przeszedł przegląd ale wymagania były łagodniejsze

Blisko 130-letni Benz Victoria z numerem seryjnym 99 to najprawdopodobniej najstarszy, wciąż jeżdżący samochód w Niemczech. Nie ma pasów bezpieczeństwa, kierunkowskazów, jest wyposażony w świeczniki zamiast zwykłych świateł i rozpędza się maksymalnie do 30 km/h. Napędza go jednocylindrowy silnik o pojemności trzech litrów i mocy 3 KM. Kieruje się nim za pomocą prostej, a nie okrągłej kierownicy. Porady Nieoznakowane radiowozy zdradza ten detal. To trzeba wiedzieć przed majówką

Benz Victoria Bardziej przypomina powóz z silnikiem zamiast zaprzęgu konnego, ale to właśnie ten pojazd jest powszechnie uznawany za pierwszy samochód na świecie.

Prawdopodobnie pierwszy mandat za prędkość na świecie

Według muzeum samochodowego PS-RAM oraz danych pochodzących z TUV samochód został zbudowany w 1894 roku i sprzedany przez samego Carla Benza biznesmenowi Alexandrowi Gutermannowi. Pewne plotki mówią nawet o tym że Gutermann był miłośnikiem szybkiej jazdy i jako pierwszy na świecie został ukarany mandatem za prędkość. Stało się to w 1895 roku, a kierowca musiał zapłacić 3 marki. Tak się przechodzi do historii!

Zdjęcie Benz Victoria w muzeum w Stuttgarcie / Getty Images

Odnaleziony i ponownie zarejestrowany

Według danych muzeum samochód należał do rodziny Gutermannów przez cztery generacje, a później ślad po nim zaginął. Stojący w magazynie muzeum automobil ponownie odkrył Karl-Heinz Rehkopf i w 2019 Benz Vitoria został ponownie zarejestrowany. Pojazd jest całkowicie sprawny i regularnie bierze udział w imprezach dla zabytkowych samochodów.

Zdjęcie Karl Benz z córką Klarą na pokładzie Benza Victorii /

Przeszedł przegląd ale wymagania były łagodniejsze

Niemiecki TUV jest uważany za jedno z najbardziej rygorystycznych badań technicznych w Europie. Gdyby Benz Victoria miał przejść typowe dla innych samochodów badanie TUV, nie miałby szans na ponowny wyjazd na drogę.

Jednak w stacji diagnostycznej w Einbeck w regionie Norheim, diagnosta Thorsten Rinke przeprowadził specjalne badanie techniczne dla samochodów zabytkowych i udzielił wiekowemu Benzowi pozwolenia na jazdę po drogach publicznych.

***