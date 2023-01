Laguna I, Mondeo, Punto i Corsa B. Jeździsz takim wozem? Jesteś koneserem

Oprac.: Paweł Rygas Oldtimery i youngtimery

Jeżeli wydaje ci się, że Renault Laguna I, Opel Corsa B czy Ford Mondeo pierwszej generacji to samochody do jazdy na co dzień, zrób morfologię i inne badania profilaktyczne - jest duża szansa, że jesteś stary. Te i kilka innych popularnych modeli oficjalnie zasiliły listę motoryzacyjnych klasyków, czyli aut 30-letnich. Oto przegląd pojazdów, które w 2023 roku - bez żadnych kombinacji - będziesz mógł zarejestrować na "żółte blachy". Oj - można się zdziwić.

Zdjęcie 30 lat skończą wkrótce Polonezy Caro MR'93. Oznacza to, że legalnie można je będzie zarejestrować na żółte tablice / ARKADIUSZ ZIOLEK / Agencja SE/East News